Megawati Lantik Pengurus Baru DPP Bamusi, Gus Falah Jadi Ketua Umum

jpnn.com, JAKARTA - Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri melantik jajaran pengurus baru DPP Baitul Muslimin Indonesia (Bamusi) periode 2026–2030, Selasa (11/8).

Pelantikan dilaksanakan di kantor DPP PDI Perjuangan Jl. Diponegoro 58, Jakarta Pusat.

Dalam amanatnya, Megawati berharap DPP Bamusi yang kini dinakhodai anggota Komisi III DPR RI Nasyirul Falah Amru (Gus Falah), terus melakukan dakwah politik dengan cara menyebarkan pesan keagamaan yang inklusif berbasis paradigma Islam rahmatan lil-alamin.

Untuk itu, Bamusi harus menjadi ormas perekat, baik dalam tubuh PDI Perjuangan maupun umat Islam Indonesia.

"PDI Perjuangan adalah salah satu partai di Asia yang memperoleh sertifikat ISO dari International Organization for Standardization, lembaga non-pemerintah yang berkantor pusat di Jenewa, Swiss. Jadi, bekerjalah secara profesional," kata Megawati.

Dalam struktur organisasi, Gus Falah diperkuat oleh tiga wakil ketua umum, yakni Abidin Fikri (Waketum Bidang Internal), Indah Nataprawira (Waketum Bidang Eksternal), dan Hasan Basri Sagala (Waketum Bidang Program). Mereka membawahi 22 orang ketua bidang.

‘’Saya optimis organisasi yang saya pimpin berjalan sesuai arahan Ibu Ketua Umum Prof Dr. Megawati Soekarnoputri. Pak Abidin Fikri adalah anggota DPR RI, dia orang lapangan. Bu Indah kental dengan nuansa akademik, dia sekretaris eksekutif Megawati Institute. Pak Hasan Sagala juga orang lapangan,’’ jelas Gus Falah.

Apalagi, lanjut Gus Falah, Dewan Penasihat DPP Bamusi kini dipimpin oleh orang lapangan sekaligus akademisi, Ahmad Basarah, yang sebelumnya menjabat sekretaris Wanhat PP Bamusi.