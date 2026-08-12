Megawati Lantik Pinka, Falah, dan Andi Pimpin Sayap PDIP

jpnn.com, JAKARTA - Ketua Umum DPP PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri melantik pimpinan organisasi sayap dan badan partai dalam rapat Dewan Pimpinan Pusat di Kantor DPP PDIP, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (11/8). Pelantikan ini dihadiri oleh jajaran pengurus DPP dan berlangsung khidmat.

Dalam acara tersebut, Megawati mengambil sumpah Diah Pikatan Orissa Putri Haprani atau Pinka Haprani sebagai Ketua Umum Taruna Merah Putih, Nasyirul Falah Amru sebagai Ketua Umum Baitul Muslimin Indonesia, serta melantik kembali Andi Widjajanto sebagai Kepala Badan Riset dan Analisis Kebijakan Pusat PDIP untuk masa bakti 2025–2030.

Megawati tiba di ruang acara didampingi Ketua DPP PDIP sekaligus Ketua DPR RI, Puan Maharani. Puan tampak menggandeng Megawati sambil menyapa dan tersenyum kepada para peserta yang telah hadir. Megawati, Puan, dan Sekretaris Jenderal DPP PDIP Hasto Kristiyanto duduk berdampingan di barisan paling depan.

Baca Juga: Wa Ode PDIP Dukung Penuh Pemberntasan Tramadol di Tanah Abang

Sebelum prosesi pengambilan sumpah dimulai, Megawati memastikan kesiapan para pimpinan yang akan dilantik. "Sebelum mengucapkan janji jabatan, saya mau menanyakan dulu. Ini betul-betul bersiap atau tidak?" tanya Megawati. "Betul?" lanjutnya, yang langsung dijawab serentak oleh para calon pengurus, "Betul."

Megawati kemudian memimpin pembacaan janji jabatan secara bergantian, dimulai dari Pinka Haprani bersama seluruh jajaran pengurus Taruna Merah Putih. Pinka dipercaya memimpin organisasi sayap kepemudaan PDIP yang menjadi wadah kaderisasi bagi generasi muda dari berbagai latar belakang. Dalam kepengurusannya, terdapat sejumlah tokoh muda seperti Patria Ginting, mantan Ketua BEM UI, Melki Sedek, dan jurnalis Pangeran Siahaan.

Prosesi dilanjutkan dengan pelantikan Nasyirul Falah Amru sebagai Ketua Umum PP Baitul Muslimin Indonesia beserta jajarannya. Bamusi merupakan organisasi sayap PDIP yang bergerak di bidang keagamaan Islam. Setelah memimpin pengambilan sumpah, Megawati meminta seluruh jajaran Bamusi untuk segera bekerja keras menjalankan tugas organisasi. "Telah selesai dan dengan demikian maka saudara-saudara sekalian telah menjadi anggota yang namanya DPP Baitul Muslimin Indonesia atau Bamusi. Dan saya berharap bekerjalah dengan keras," kata Megawati.

Pelantikan berlanjut dengan pengambilan sumpah Andi Widjajanto bersama jajaran pengurus Badan Riset dan Analisis Kebijakan Pusat PDIP masa bakti 2025–2030. Andi kembali dipercaya memimpin BARAK yang memiliki tugas antara lain membangun pusat data partai, melakukan kajian terhadap proses legislasi nasional, merumuskan kebijakan berbasis ideologi kerakyatan, serta menyiapkan evaluasi dan transformasi organisasi partai.

Dalam pengantarnya sebelum pembacaan janji jabatan Andi, Megawati menekankan pentingnya riset berbasis sains dalam tubuh partai politik. Menurut Presiden Kelima RI itu, partai politik tidak boleh berjalan tanpa pijakan riset yang matang. "Sering kali orang berpikir kalau partai itu tidak memerlukan riset-riset. Padahal menurut saya, partai itu merupakan sebuah gerakan, riset itu adalah untuk sains," ujar Megawati.