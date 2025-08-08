Megawati Main Penuh, Timnas Voli Putri Indonesia Belum Mampu Bendung Thailand

jpnn.com - Timnas voli putri Indonesia mengawali putaran kedua SEA V League 2025 dengan kekalahan telak dari Thailand.

Dalam laga yang digelar di Ninh Binh, Vietnam, Jumat (8/8/2025), skuad asuhan Octavian menyerah dengan skor 0-3 (16-25, 16-25, 21-25).

Pada laga ini, Megawati Hangestri Pertiwi tampil penuh seusai pulih dari cedera betis. Namun, kehadiran bintang asal Jember tersebut belum mampu mengangkat performa Srikandi Merah Putih.

Thailand tampil solid sepanjang laga meski menurunkan sejumlah pemain pelapis seperti Sasipapron Janthawisut, Thanacha Sooksod, dan Kanyarat Kunmueang.

Ketiganya menjadi mimpi buruk bagi pertahanan Indonesia, dengan serangan-serangan mereka yang sulit dibendung.

Alhasil, Timnas Indonesia harus mengakui keunggulan Thailand dalam tempo 1 jam 24 menit.

Hasil ini membuat Indonesia kembali menelan kekalahan dari Thailand di ajang SEA V League 2025.

Pada putaran pertama yang berlangsung di Nakhon Ratchasima, Thailand juga menang 3-1 (25-22, 15-25, 25-27, 12-25).