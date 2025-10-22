Megawati Menelepon, Minta Kirim Bunga untuk Prabowo

jpnn.com - JAKARTA - Presiden ke-5 RI yang kini menjabat Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri mengirim bunga kepada Presiden Prabowo Subianto saat kepala negara merayakan hari lahir pada 17 Oktober 2025.

Hal itu terungkap dari mulut Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto, di Sekolah Partai, Jakarta Selatan, Rabu (22/10).

Hasto mengatakan Megawati sampai menelepon seorang pengurus DPP PDIP yang sedang melaksanakan rapat pada 17 Oktober untuk mengirim ucapan selamat kepada Prabowo.

"Kami saat rapat DPP PDI Perjuangan, kemudian ditelepon oleh Ibu Megawati Soekarnoputri, dan beliau mengirimkan bunga kepada Presiden Prabowo, mengucapkan selamat ulang tahun kepada Bapak Presiden," kata Hasto.

Dia menuturkan, Megawati melalui DPP PDIP lantas mengirimkan papan bunga mawar berwarna merah dan putih untuk mengucapkan selamat ultah kepada Prabowo.

"Mengirimkan bunga anggrek, ya, warna merah dan putih serta bunga papan," ujar alumnus Universitas Pertahanan (Unhan) itu.

Hasto menyampaikan anggrek berwarna merah dan putih sengaja dikirim Megawati sebagai lambang patriotisme.

"Kemudian anggrek ini, kan, Bung Karno juga, ketika menerima sahabat-sahabatnya, tokoh-tokoh pemimpin dunia, itu juga memberikan kenangan-kenangan anggrek, sehingga secara historis anggrek itu memang sangat spesial dan juga lambang persahabatan," kata Hasto.