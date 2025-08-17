Megawati Pimpin Upacara HUT ke-80 RI di Sekolah Partai PDIP Lenteng Agung

jpnn.com, JAKARTA - Presiden kelima RI sekaligus Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri memimpin upacara peringatan Hari Ulang Tahun ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia di Sekolah Partai Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Minggu (17/8).

Megawati tiba di lokasi sekitar pukul 08.15 WIB dengan mengenakan pakaian berwarna merah. Ia didampingi putranya, Ketua DPP PDIP M. Prananda Prabowo, beserta istri, Nancy Prananda.

Sekretaris Jenderal DPP PDIP Hasto Kristiyanto beserta jajaran pengurus partai menyambut kedatangan Megawati dan rombongan. Megawati terlihat berbincang ringan dengan Hasto sebelum menuju ruang tunggu.

Upacara pengibaran bendera Merah Putih digelar di pelataran Masjid At-Taufiq, kompleks Sekolah Partai PDIP, sekitar pukul 09.00 WIB.

"Upacara HUT Kemerdekaan akan dimulai pukul 09.00 WIB. Ibu Megawati akan menjadi inspektur upacara," ujar Hasto.

Mantan Kepala BNPB Letjen TNI (Purn) Ganip Warsito, yang kini menjabat Kepala Baguna Pusat PDIP, bertindak sebagai komandan upacara.

Hasto menambahkan, Megawati ingin merayakan momen kemerdekaan bersama kader partai, mulai dari pengurus hingga satuan tugas PDIP.

Wakil Sekretaris Jenderal Bidang Kesekretariatan PDIP, Yoseph Aryo Adhi Dharmo, menjelaskan peserta upacara terdiri dari pengurus inti DPD dan PDC PDIP DKI Jakarta, serta perwakilan badan dan sayap partai.