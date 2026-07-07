Megawati Sampaikan Pesan Duka untuk Iran, Sebut Khamenei Penjaga Api Perjuangan

jpnn.com, JAKARTA - Presiden ke-5 Republik Indonesia sekaligus Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, menyampaikan ucapan duka cita untuk wafatnya Pemimpin Tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei. Ucapan tersebut disampaikan melalui Kedutaan Besar Republik Islam Iran di Jakarta pada Jumat (3/7).

Megawati menyampaikannya dalam bentuk video berbahasa Indonesia dengan subtitle bahasa Persia. Video tersebut diputar dan disiarkan secara luas oleh Channel One Televisi Iran sebagai bentuk penghormatan terhadap almarhum.

Megawati dalam pernyataannya mengawali dengan kalimat pembuka Islam, "Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh."

Baca Juga: Prabowo Utus Ketua MPR dan Menlu ke Iran Buat Hadir Pemakaman Khamenei

Megawati menyampaikan pesan tersebut tidak hanya sebagai mantan presiden, tetapi juga sebagai putri dari Proklamator Kemerdekaan RI, Ir. Soekarno, serta sebagai seorang sahabat bagi rakyat Iran.

"Wafatnya Yang Mulia Ayatollah Ali Khamenei bukan hanya kehilangan besar bagi bangsa Iran, tetapi juga telah mengguncang hati banyak orang yang mencintai keadilan, kedaulatan bangsa dan kemanusiaan di seluruh penjuru dunia," ujar Megawati dalam video tersebut.

Dalam kesempatan itu, Megawati menyoroti kedekatan spiritual dan intelektual antara almarhum dengan ayahandanya, Bung Karno. Dia menilai sosok Khamenei bukan sekadar pemimpin politik atau tokoh agama, melainkan sosok patriotik yang memiliki gema perjuangan serupa dengan pendiri bangsa Indonesia.

Baca Juga: Iran Kritik Sikap Diam Badan Internasional Atas Segala Tindakan Israel di Timur Tengah

"Bagi saya pribadi, sosok Ayatollah Ali Khamenei bukanlah sekadar pemimpin politik atau tokoh agama dari bangsa Iran yang dikenal sangat patriotik dan tidak pernah mengenal kata menyerah. Dalam diri beliau, saya melihat gema perjuangan yang pernah dirintis oleh ayahanda saya, Bung Karno," kenang Megawati.

Ia mengungkapkan bahwa almarhum sejak muda telah mengenal dan mengagumi pidato serta pemikiran Bung Karno. Megawati menilai hal itu tidak mengherankan karena Khamenei ikut merumuskan jalan bangsa Iran sebagai sintesis antara agama, kebangsaan, dan keadilan sosial yang juga mencita-citakan tata dunia bebas imperialisme.