Megawati Santap Malam Bersama Sultan HB X di Kraton Jogja

jpnn.com, YOGYAKARTA - Presiden ke-5 Republik Indonesia sekaligus Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, bersama keluarga melakukan pertemuan dan santap malam dengan Raja Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat, Sri Sultan Hamengku Buwono X, di Kraton Jogja pada Jumat (22/5) malam.

Megawati dan rombongan tiba sekitar pukul 19.15 WIB. Sri Sultan yang juga Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta menyambut langsung kedatangan Megawati didampingi permaisuri, Gusti Kanjeng Ratu Hemas. Mereka menyalami satu per satu rombongan. Sri Sultan juga memperkenalkan putri kedua, Gusti Kanjeng Ratu Condrokirono, putri kelima sekaligus bungsu, Gusti Kanjeng Ratu Bendara, serta mantu ketiga, Kanjeng Pangeran Haryo Purbodiningrat.

Dalam pertemuan itu, Megawati hadir bersama putranya, M. Prananda Prabowo beserta istri Nancy Prananda, cucu Pinka Hapsari, dua keponakan Puti Soekarno dan Romy Soekarno, serta politisi PDIP Bintang Puspayoga.

Di pendopo, para tamu disuguhi wedang semlo, minuman favorit Sri Sultan yang terbuat dari pisang, jahe, kayu manis, gula jawa, daun pandan, dan sereh. Suasana kian hangat dengan alunan gamelan yang mengalun pelan. Sesekali terdengar tawa, terutama dari celetukan GKR Bendara.

Usai menikmati wedang semlo, Sri Sultan mengajak Megawati dan rombongan untuk makan malam di Pendopo Kraton Kilen. Sri Sultan dan GKR Hemas duduk semeja bersama Megawati, Prananda Prabowo dan istrinya, serta GKR Condrokirono.

Jamuan makan malam berlangsung sangat hangat. Bincang santai sambil menikmati hidangan berjalan selama tiga setengah jam. Suasana kekeluargaan terasa kuat sepanjang acara. (tan/jpnn)



