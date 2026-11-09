Megawati: Semua yang Saya Pecat, Hidupnya Tidak Baik

jpnn.com, JAKARTA - Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri mengaku tak akan pernah menjalankan hal tak sesuai aturan dan bisa membedakan orang bertipe penjilat.

Hal demikian dikatakan dia dalam acara Pekan Peduli Sampah Nasional (PPSN) 2026 yang berlangsung di Aula Sekolah Partai PDI Perjuangan, Lenteng Agung, Jakarta, Senin (9/11).

"Saya tahu yang namanya tricky itu. Tricky tahu? Hal-hal tidak baik saya tahu, tetapi saya tidak saya jalankan, karena saya maunya yang benar saja, tetapi saya tahu orang kayak tricky, kayak apa, yang penjilat, lah, alah udah, dah," kata dia, Senin.

Megawati mengaku insting membedakan orang penjilat dalam politik setelah banyak belajar dari Proklamator RI Soekarno atau Bung Karno.

Menurutnya, Bung Karno dalam berpolitik pernah menerima pengkhianatan ketika orang dekat kabur setelah muncul TAP yang menyudutkan Presiden pertama RI itu.

"Saya, kan, sudah jadi begini ini karena beliau, beliau itu, wah, orang banyak banget yang jadi penjilat, lah, bilang begini, eh, begitu Bung Karno diitukan oleh TAP, dibilang begini dan begitu, eh, lari semua," ujarnya.

Megawati mengaku menangkap hal positif ketika para penjilat Bung Karno kabur usai muncul TAP yang menyudutkan putra Sang Fajar itu.

Dia meminta kader PDIP tak berkhianat seperti para penjilat era Bung Karno, karena sanksi pemecatan akan menanti.