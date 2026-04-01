Megawati Serahkan Ratusan Sertifikat HAKI, Klungkung Catat Perolehan Tertinggi

jpnn.com, KLUNGKUNG - Kabupaten Klungkung menjadi tuan rumah penyerahan Sertifikat Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) tingkat Provinsi Bali yang digelar di Balai Budaya Ida Dewa Agung Istri Kanya, Rabu (1/4).

Sertifikat tersebut diserahkan langsung oleh Megawati Soekarnoputri yang juga menjabat sebagai Ketua Dewan Pengarah Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN).

Sebanyak 146 sertifikat HAKI diberikan kepada pelaku usaha dan inovator dari seluruh Bali dalam kegiatan tersebut. Penyerahan ini menjadi bagian dari upaya mendorong perlindungan karya intelektual di daerah.

Dari total tersebut, Klungkung mencatat perolehan terbanyak dengan 36 sertifikat, menunjukkan tingginya aktivitas inovasi dan kreativitas pelaku usaha di wilayah tersebut.

Bupati Klungkung I Made Satria, menyampaikan apresiasi atas kepercayaan yang diberikan kepada daerahnya sebagai tuan rumah kegiatan tingkat provinsi tersebut.

Dia menilai kehadiran Megawati Soekarnoputri memberikan energi positif bagi penguatan ekosistem inovasi di Klungkung.

“Ini bukan sekadar seremoni, tetapi bukti bahwa inovasi di Klungkung siap menjadi yang terdepan di Bali,” ujarnya.

Satria menambahkan, capaian tersebut diharapkan dapat menjadi motivasi bagi pelaku usaha lokal untuk terus berinovasi dan mendaftarkan karya mereka agar memperoleh perlindungan hukum.