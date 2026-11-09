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Megawati Tak Setuju Lahan Bekas Karhutla Ditanam Sawit

Megawati Tak Setuju Lahan Bekas Karhutla Ditanam Sawit
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Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri di Aula Sekolah Partai, Lenteng Agung, Jakarta, Senin (9/11). Dokumentasi DPP PDIP

jpnn.com, JAKARTA - Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri mengaku tidak setuju lahan bekas terjadinya karhutla difungsikan untuk menanam pohon sawit.

Hal demikian dikatakan dia dalam acara Pekan Peduli Sampah Nasional (PPSN) 2026 yang berlangsung di Aula Sekolah Partai PDI Perjuangan, Lenteng Agung, Jakarta, Senin (9/11).

"Kalau mau diubah, saya tetap tidak akan setuju," kata dia, Senin.

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Megawati mengatakan sawit bersifat tanaman monokultur sehingga tidak bisa tumbuh berdampingan dengan pohon lain di wilayah yang sama. 

Putri Proklamator RI Soekarno atau Bung Karno itu bahkan menyebut sawit sebagai tanaman arogan, karena tak bisa berdampingan tumbuh bersama pohon lain.

"Saya pernah ngomong kalau namanya sawit monokultur. Artinya, dia tidak bisa berdampingan dengan tanaman lain. Jadi, dia memang arogan," lanjut Megawati. 

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Presiden kelima RI itu turut menyoroti kerugian dan kerusakan lingkungan akibat karhutla yang butuh waktu untuk pulih. 

"Saya sudah mikir, masyaallah, sampai saya bilang, ya, Allah, kapan mereka akan bisa tumbuh lagi," ujar Megawati.

Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri menilai sawit sebagai tanaman arogan, karena tak bisa berdampingan tumbuh bersama pohon lain.

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