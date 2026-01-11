Megawati Tanya Kondisi Pendidikan Anak Terdampak Bencana di Aceh

jpnn.com, JAKARTA - Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri menunjukkan perhatian terhadap keberlanjutan pendidikan warga terdampak bencana banjir dan longsor Sumatra ketika berdialog dengan warga Aceh melalui sambungan Zoom.

Dialog itu terjadi setelah Megawati memberikan pengarahan dalam Rakernas I PDIP di Beach City International Stadium (BCIS), Ancol, Jakarta, Minggu (11/1).

Sebelumnya, PDIP telah mengirimkan Kapal Rumah Sakit (RS) Laksamana Malahayati ke Aceh untuk membantu warga terdampak bencana.

Partai berkelir merah itu membawa dokter sampai sukarelawan Baguna guna membantu warga terdampak bencana ke dalam kapal yang namanya terinspirasi dari pahlawan asal Aceh tersebut.

Awalnya, Megawati berdialog dengan penanggung jawab tim di lapangan, yakni Wakil Sekjen PDIP Sri Rahayu dan tim dokter.

Putri Proklamator RI Soekarno atau Bung itu menanyakan kebutuhan mendesak yang harus segera dikirimkan dari Jakarta guna mempercepat pemulihan warga.

Seorang anggota tim dokter melaporkan perlunya suplai susu untuk bayi usia 0-6 bulan dan makanan pendamping ASI.

Setelah koordinasi logistik, Sri Rahayu mempersilakan seorang warga untuk menyampaikan aspirasi langsung kepada Megawati.