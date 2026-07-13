Megawati Terima Dubes Korsel dan UEA, Bahas Perdamaian

jpnn.com, JAKARTA - Presiden ke-5 RI sekaligus Ketua Umum DPP PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, menerima kunjungan kehormatan dari Duta Besar Korea Selatan untuk Indonesia Yoon Soon-gu dan Duta Besar Uni Emirat Arab untuk Indonesia, Abdulla Salem Obaid Al Dhaheri, secara terpisah di kediamannya, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (13/6) petang.

Dalam pertemuan dengan Dubes Yoon, Megawati didampingi putranya yang juga Ketua DPP PDIP, M. Prananda Prabowo, serta Ketua DPP Rokhmin Dahuri dan Ahmad Basarah. Dubes Yoon mengungkapkan rasa terhormatnya dapat bertemu dengan keluarga Soekarno di ruangan yang sarat dengan sejarah perjuangan bangsa.

"Saya terhormat karena hari ini bisa bertemu Ibu Megawati dan bisa berkunjung ke ruangan ini. Sejarah bangsa Indonesia ada di ruangan ini. Saya melihat banyak foto Presiden Soekarno, foto Ibu Megawati dan saya bertemu dengan Ibu dan anak Ibu secara langsung," kata Dubes Yoon, yang disambut senyuman Megawati dan Prananda.

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Membahas dinamika Semenanjung Korea, Dubes Yoon sangat mengapresiasi perhatian Megawati terhadap isu tersebut. Ia menilai Megawati memiliki pengalaman, keahlian, serta kedekatan dengan kedua Korea, sehingga menjadi modal penting sebagai perantara untuk mendorong dialog damai. "Ibu Mega punya pengalaman, keahlian serta kedekatan dengan dua negara yakni Korea Utara dan Korea Selatan. Sehingga menjadi modal sebagai perantara bagi kedua negara untuk mau bersama melakukan dialog damai di meja perundingan," ujarnya.

Dubes Yoon menekankan bahwa yang terpenting saat ini adalah adanya dialog tanpa syarat dengan Korea Utara.

Menanggapi hal itu, Megawati menjelaskan pengalamannya sebagai utusan perdamaian dari Presiden Korea Selatan sejak era Kim Dae Jung. Ia menceritakan usulannya untuk mengadakan reuni antarkeluarga yang terpisah akibat perang dan mendorong kerja sama ekonomi kedua negara.

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"Saya saat itu mengusulkan adanya pertemuan dan reuni antarkeluarga yang terpisah akibat terbelahnya Korea di garis batas Pamunjon. Serta mengusulkan adanya kerjasama ekonomi antara kedua negara serumpun," papar Megawati.

Dubes Yoon pun menyatakan Megawati adalah tokoh tepat menjadi utusan khusus perdamaian dan berjanji menyampaikan pembicaraan kepada Presiden Lee Jae-myung.