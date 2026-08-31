Megawati Terima Dubes Salem, Bahas Ikatan Historis Indonesia-Yaman

jpnn.com, JAKARTA - Presiden kelima RI Megawati Soekarnoputri di kediamannya, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (31/8) ini menerima kunjungan kehormatan Duta Besar Republik Yaman untuk Indonesia Salem Ahmed Abdulrahman Balfakeeh.

Megawati tampak didampingi putranya yang juga Ketua DPP PDI Perjuangan M. Prananda Prabowo serta Ketua DPP PDI Perjuangan Ahmad Basarah ketika menerima kunjungan tersebut.

Dubes Salem mulanya menyinggung soal ikatan kuat secara historis Indonesia dan Yaman ketika berbincang dengan Megawati.

Menurutnya, hubungan kedua bangsa telah terjalin jauh sebelum terbentuknya hubungan diplomatik modern antarnegara.

Megawati lantas menanyakan pertama kali migrasi warga Yaman ke Indonesia saat pertemuan dengan Dubes Salem.

"Sejak kapan migrasi orang Yaman ke Nusantara," tanya Megawati, Senin.

Dubes mengatakan migrasi orang Yaman sebenarnya sudah berlangsung sejak abad ke-13, puncaknya sekitar abad ke-18.

"Mereka melakukan migrasi ke Indonesia, tinggal, menetap, dan bahkan menjadi warga negara Indonesia. Mereka juga ikut berkontribusi dalam merebut kemerdekaan Indonesia dari penjajahan Belanda dan Jepang," kata Dubes Salem.