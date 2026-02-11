Megawati Terima Gelar Doktor Kehormatan, Hasto: Pengakuan Kepemimpinan Ideologis

jpnn.com, JAKARTA - Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menyebut pemberian gelar Doktor Kehormatan (Honoris Causa) bagi Megawati Soekarnoputri oleh Princess Nourah bint Abdulrahman University, Arab Saudi sebagai tanda pengakuan internasional terhadap kepemimpinan Presiden Kelima RI itu.

Diketahui, pemberian dari Princess Nourah bint Abdulrahman University menjadi gelar Doktor Kehormatan kesebelas yang diperoleh Megawati.

"Ini suatu pengakuan terhadap kepemimpinan ideologis, kemanusiaan, dan keadilan yang terus-menerus diperjuangkan oleh Ibu Megawati," kata Hasto di Sekolah Partai, Lenteng Agung, Jakarta, Rabu (11/2).

Alumnus Universitas Pertahanan (Unhan) itu menilai kepemimpinan Megawati di Indonesia selalu mengacu sisi ideologis.

"Kepemimpinan strategis beliau diwarnai oleh ideologi yang dijabarkan secara nyata dalam kultur organisasi," lanjut Hasto.

Peraih gelar doktor dari Universitas Indonesia (UI) itu mengungkit kepemimpinan Megawati ketika mampu membawa Indonesia keluar dari krisis multidimensi setelah 1998 serta membangun landasan ekonomi yang kokoh.

"Termasuk ketika beliau menjadi Presiden kelima, beliau mampu menyelesaikan krisis multidimensional dan membangun kepastian, sehingga kabinetnya saat itu dikenal sebagai The Dream Team," kata Hasto.

Pria kelahiran Yogyakarta itu menuturkan gelar yang diperoleh Megawati juga menjadi pelecut PDIP terus mengedepankan pentingnya kepemimpinan intelektual.