Megawati Tiba di Timor-Leste, Disambut Tarian Adat dan Ribuan Pelajar

jpnn.com, DILI - Presiden Kelima Republik Indonesia sekaligus Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, tiba di Timor-Leste untuk menjalani kunjungan resmi. Rombongan Megawati mendarat di Bandara Internasional Presidente Nicolau Lobato, Dili, pada Rabu (8/7) pukul 16.10 waktu setempat.

Setelah pesawat berhenti, Direktur Jenderal Urusan Protokol dari Kementerian Luar Negeri dan Kerja Sama Timor-Leste, Josefina Tilman, langsung naik ke pesawat untuk menyambut dan mendampingi Megawati turun menuju apron bandara. Di kaki tangga pesawat, jajaran pejabat tinggi Timor-Leste telah bersiap, di antaranya Wakil Perdana Menteri sekaligus Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Pariwisata, dan Lingkungan Hidup Timor-Leste, Francisco Kalbuadi Lay, serta Kuasa Usaha Ad Interim Kedutaan Besar Republik Indonesia untuk Timor-Leste, Mardiana Warnares.

Prosesi penyambutan berlangsung khidmat dengan karpet merah dan pengawalan pasukan tradisional Moradores dari Kantor Penghubung Militer Kepresidenan Timor-Leste. Megawati tiba didampingi keluarga, antara lain Puti Guntur Soekarnoputri dan Romy Soekarno, serta jajaran partai seperti Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto dan Ketua DPP PDIP Bintang Puspayoga.

Tokoh-tokoh penting Timor-Leste yang turut menyambut di antaranya Presiden Republik Timor-Leste Jose Ramos Horta, Perdana Menteri Xanana Gusmao, Menteri Luar Negeri dan Kerja Sama Bendito dos Santos Freitas, dan Kepala Staf Kepresidenan Henriqueta M. da Silva. Dari pihak Indonesia, hadir pula Ketua DPP PDIP Andreas H. Pareira, Ahmad Basarah, dan Andi Widjajanto.

Setelah bersalaman hangat dengan Ramos Horta dan Xanana, Megawati disambut dengan tarian adat setempat. Ia tampak menyapa para penari dengan senyum. Dua gadis berpakaian adat setempat lalu mempersembahkan buket bunga dan kain adat merah, yang kemudian dikalungkan di pundak Megawati. Megawati pun menggandeng tangan kedua anak itu saat berjalan menuju gedung kedatangan, diikuti oleh Ramos Horta, Xanana, dan para pejabat lainnya.

Suasana meriah juga terlihat di luar bandara. Ribuan anak sekolah berbaris di sepanjang jalan dari bandara menuju tempat penginapan, mengibas-ngibaskan bendera kedua negara sebagai bentuk penghormatan kepada perempuan pertama yang menjabat sebagai presiden Indonesia.

Kunjungan kenegaraan Megawati ini akan berlangsung hingga 10 Juli 2026. Agenda utamanya adalah menerima penghargaan tertinggi Grand Collar of Timor-Leste atas jasanya memajukan hubungan bilateral dan rekonsiliasi. Selama di Timor-Leste, Megawati dijadwalkan mengadakan pertemuan bilateral dengan Presiden Jose Ramos-Horta dan Perdana Menteri Xanana Gusmao, serta mengunjungi situs bersejarah.

Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, dalam keterangannya kepada media pada Kamis (4/6), menyatakan bahwa penghargaan ini diberikan atas peran Megawati saat membuka jalan rekonsiliasi antara Indonesia dan Timor-Leste. "Ibu Megawati menerima penghargaan ini atas jasanya membuka peta jalan menuju rekonsiliasi antara Indonesia dan Timor Leste, tatkala pada 20 Mei 2002, sebagai Presiden Republik Indonesia, beliau mengunjungi Timor Leste untuk menghadiri peringatan hari kemerdekaan Timor Leste," ujar Hasto. (tan/jpnn)



Simak! Video Pilihan Redaksi:

