Megawati Turun Langsung Urus Pemulangan Pekerja Migran Indonesia di Rusia

jpnn.com, JAKARTA - Ketua Umum DPP PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri memiliki komitmen dalam perlindungan Pekerja Migran Indonesia yang mengalami perlakuan tidak adil di luar negeri. Komitmen ini diwujudkan dengan turun tangan langsung menangani kasus pemulangan pekerja migran, termasuk yang berada di Rusia.

Sekretaris Jenderal DPP PDIP Hasto Kristiyanto mengungkapkan hal tersebut saat membuka workshop Kajian Kritis: Regulasi, Layanan dan Diplomasi Tenaga Kerja Domestik dan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia di Sekolah Partai Lenteng Agung, Kamis (9/10).

"Berkaitan dengan seringnya persoalan yang dihadapi Buruh Migran Indonesia, Ibu Mega langsung turun tangan. Contoh terakhir di Rusia, Ibu Mega langsung menghubungi Wakil Dubes Rusia untuk Indonesia Veronika Novoselteva berkaitan dengan pemulangan warga Indonesia," kata Hasto.

Hasto juga menyampaikan bahwa Megawati mempertegas mekanisme pemulangan PMI harus dilaksanakan dengan cepat tanpa penundaan.

"Ibu Megawati mempertegas jika ada persoalan, proses pemulangan jangan ditunda-tunda," jelasnya.

Komitmen perlindungan pekerja migran juga diwujudkan dengan menghadirkan Bidang Tenaga Kerja dan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia dalam struktur partai pada periode 2025-2030.

Megawati juga memberikan pesan khusus kepada kader PDIP untuk menjalankan ideologi Pancasila dalam melindungi pekerja migran.

"Jalankan ideologi Pancasila dengan sebaik-baiknya dalam melindungi pekerja Indonesia. Karena sesuai ideologi Pancasila, dalam Konstitusi kita telah mengatakan dan sudah diatur bahwa setiap warga negara punya hak yang sama dihadapan hukum dan pemerintahan," jelas Hasto menyampaikan pesan Megawati.