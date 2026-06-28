Megawati Tutup Bulan Bung Karno 2026 di Bali Didampingi Prananda

jpnn.com, JAKARTA - Presiden Kelima RI sekaligus Ketua Umum DPP PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, menghadiri langsung acara Penutupan Bulan Bung Karno 2026 yang digelar di Bali Beach Convention Center, The Meru, Sanur, Bali, Minggu (28/6). Kehadirannya menjadi puncak dari rangkaian peringatan yang berlangsung selama sebulan penuh sejak dibuka awal Juni lalu di Museum Multatuli, Lebak, Banten, oleh Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto.

Suasana hall utama tampak megah dengan dominasi lampu sorot merah dan layar LED besar yang menampilkan logo resmi Bulan Bung Karno 2026. Ribuan kader serta tamu undangan memenuhi ruangan dan bersorak menyambut Ketua Umum mereka. Megawati tampak didampingi putranya yang juga menjabat Ketua DPP PDI Perjuangan, M. Prananda Prabowo, beserta istrinya, Nancy Prananda. Kehadiran mereka disambut gemuruh tepuk tangan dan pekik merdeka dari para kader.

Di barisan depan, jajaran struktural PDI Perjuangan Bali yang dipimpin Ketua DPD Wayan Koster juga tampak menyambut rombongan. Sebelum masuk ke ruang utama, Megawati sempat meninjau area luar yang menyajikan pameran kuliner, fashion, serta foto-foto dokumentasi berbagai kegiatan selama Bulan Bung Karno.

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Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, sebelumnya menyampaikan refleksi mengenai esensi perjuangan Bung Karno yang menjadi roh seluruh rangkaian kegiatan. Ia mengingat kembali pesan pembukaan di Lebak dan membagikan pengalaman emosionalnya tentang makna perjuangan serta nilai-nilai Pancasila.

"Pancasila bukan hanya ideologi bangsa, tetapi Pancasila juga harus membangun suatu tata dunia baru," ujar Hasto, mengulang pernyataannya saat membuka acara di Lebak awal Juni lalu.

Hasto menambahkan bahwa seluruh rangkaian kegiatan, mulai dari pameran foto, kuliner, hingga kebudayaan, merupakan upaya untuk mengingatkan kader agar tidak melupakan akar sejarah pergerakan rakyat jelata. Penutupan acara diisi dengan penampilan kebudayaan khas daerah dan laporan dari struktur partai, menegaskan komitmen PDI Perjuangan dalam membumikan Pancasila di tengah kehidupan masyarakat. (tan/jpnn)