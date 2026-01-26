menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Nasional » Humaniora » MeiIine Tenardi-KPPB Datangkan Ribuan Peserta Edukasi 1000 Hari Cinta Ibu Sehat

MeiIine Tenardi-KPPB Datangkan Ribuan Peserta Edukasi 1000 Hari Cinta Ibu Sehat

MeiIine Tenardi-KPPB Datangkan Ribuan Peserta Edukasi 1000 Hari Cinta Ibu Sehat
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Founder KPPB Meiline Tenardi mendatangkan ribuan peserta edukasi 1000 Hari Cinta Ibu Sehat, Anak Cerdas yang ikut dihadiri Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Isyana Bagoes Oka, Fatma Saifullah Yusuf (Istri menteri sosial), Tina Astari Maman (istri menteri UMKM), dan Prof. Hj Siti Nur Azizah Ma'ruf Amin. Foto dok. KPPB

jpnn.com, JAKARTA PUSAT - Yayasan Komunitas Perempuan Peduli dan Berbagi (KPPB) menggelar gerakan edukasi publik bertajuk “1000 Hari Cinta – Ibu Sehat, Anak Cerdas” di Gedung Teater Besar Taman Ismail Marzuki, Jakarta.

Inisiatif itu bertepatan dengan momentum Hari Gizi Nasional yang menyoroti pentingnya periode emas pertumbuhan anak.

Founder KPPB, Meiline Tenardi menuturkan kegiatan edukasi tersebut bertujuan memperluas literasi keluarga mengenai kesehatan ibu dan anak pada fase awal kehidupan. 

Baca Juga:

“Isu kesehatan ibu dan anak bukan hanya persoalan medis, tetapi persoalan literasi dan akses pengetahuan,” ujar Meiline Tenardi di Gedung Teater Besar Taman Ismail Marzuki, Jakarta, Minggu (25/1).

Dia mengingatkan bahwa sejak masa kehamilan hingga anak berusia dua tahun merupakan periode krusial yang menentukan pembentukan struktur otak, pertumbuhan fisik, sistem kekebalan tubuh, serta kualitas serta kecerdasan anak di masa depan.

"Karenanya, kegiatan ini kami hadirkan sebagai upaya memperluas pemahaman keluarga tentang pentingnya fase awal kehidupan," ungkapnya.

Baca Juga:

Hadir dalam acara tersebut sekitar 2.000 peserta, termasuk tokoh perempuan, akademisi, hingga perempuan prasejahtera dan usia subur sebagai penerima manfaat utama.

Dari jumlah tersebut, sebanyak 1.200 orang merupakan perempuan prasejahtera dari wilayah Jabodetabek.

MeiIine Tenardi-KPPB mendatangkan ribuan peserta edukasi 1000 Hari Cinta Ibu Sehat, Anak Cerdas.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI