Meikarta Gandeng Nobu Bank Perluas Akses KPR FLPP, Cicilan Mulai Rp1,7 Jutaan

jpnn.com, JAKARTA - Meikarta bersama Nobu Bank berkolaborasi menghadirkan pilihan hunian yang dapat dibeli melalui skema Kredit Pemilikan Rumah Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (KPR FLPP).

Melalui kerja sama dengan Nobu Bank sebagai bank penyalur, masyarakat yang memenuhi persyaratan pemerintah dapat mengajukan pembiayaan hunian dengan bunga tetap 6%, tenor hingga 30 tahun, serta uang muka mulai 1%, sesuai ketentuan program dan hasil analisis kelayakan pembiayaan masing-masing konsumen.

Unit yang masuk dalam skema tersebut, cicilan ditawarkan mulai sekitar Rp1,7 jutaan per bulan.

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Besaran angsuran tetap bergantung pada harga unit, uang muka, jangka waktu pembiayaan, serta hasil analisis dan persetujuan bank.

Program FLPP merupakan salah satu instrumen pemerintah untuk memperluas akses Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) terhadap rumah pertama.

Kebijakan tersebut sekaligus menjadi bagian dari upaya mendorong percepatan Program 3 Juta Rumah.

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“Penyediaan hunian terjangkau tidak bisa dilakukan oleh satu pihak saja. Pemerintah telah menyediakan instrumen pembiayaan melalui FLPP, perbankan menyalurkan pembiayaan, sementara pengembang menyediakan hunian yang sesuai dengan ketentuan program,” ujar Presiden Direktur PT Mahkota Sentosa Utama, pengembang Meikarta, Indra Azwar dalam keterangan resminya, Rabu (26/8).

Kemampuan mengakses pembiayaan jangka panjang masih menjadi salah satu tantangan masyarakat dalam memiliki rumah.