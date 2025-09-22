Meiman & Dalimano Minum Tuak Bareng Selama 2 Jam, Cekcok, Satunya Pulang Ambil Pisau, Ya Ampun
jpnn.com - KAMPAR - Seorang pria bernama Meiman Serius Zega (40), warga Desa Pandau Jaya, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, tewas setelah ditikam menggunakan senjata tajam oleh rekannya saat sedang minum tuak di sebuah warung.
Peristiwa tragis itu terjadi di Desa Tanah Merah, Kecamatan Siak Hulu, pada Minggu 21 September 2025.
Kapolres Kampar AKBP Boby Putra Ramadhan Sebayang mengatakan pembunuhan ini bermula ketika korban bersama pelaku Dalimano Hia (41) sedang minum tuak di warung yang berada di Jalan Rajawali, Desa Tanah Merah, sekitar pukul 17.00 WIB.
“Setelah 2 jam minum tuak, terjadi cekcok mulut antara keduanya. Pelaku sempat meninggalkan lokasi. Namun, tidak lama kemudian kembali dengan membawa pisau,” kata Boby Senin (22/9).
Tanpa basa basi, pelaku langsung menikam korban pada bagian leher dan dada.
Korban bersimbah darah dan terkapar di tempat kejadian perkara hingga akhirnya meninggal dunia.
Warga yang melihat kejadian segera melaporkannya ke Polsek Siak Hulu.
Unit Reskrim bersama piket SPKT bergerak cepat dan berhasil menangkap pelaku sekitar pukul 20.00 WIB di lokasi kejadian.
Dua jam minum tuak bareng di warung, terjadi cekcok, tetapi yang satu pulang mengambil pisau. Terjadilah
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Perempuan di Semarang Tewas Diduga Dibunuh
- Awalnya Dilaporkan Hilang, Mbak HJ Ditemukan Tewas Nyaris Tanpa Busana, Ini Pelakunya
- Pembunuhan Brutal di Pacitan, 1 Keluarga Diserang Gegara Istri Menolak Rujuk
- Anggota DPRD Gorontalo yang Viral Tak Menyadari Teman Wanitanya Merekam Karena Mabuk
- Pria Tewas Bersimbah Darah di Semak-Semak di Bandung, Sepeda Motornya Masih Menyala
- Tragis, Operator Pompong di Bengkalis Tewas Dibacok Rekan Kerja, Begini Motifnya