Meisya Amira Ungkap Tantangannya Membintangi Film Juminten Edan

jpnn.com, JAKARTA - Aktris Meisya Amira membintangi film horor terbaru berjudul Juminten Edan.

Berperan sebagai Juminten, Meisya Amira mengungkapkan tantangannya dalam membintangi film tersebut. Adapun Juminten diceritakan sebagai seorang tunawicara sekaligus tunarungu.

"Kalau jadi seorang tunawicara dan juga tunarungu itu menurutku sangat susah, challenging banget karena aku belum pernah belajar sebelumnya, baru kali ini," ujar Meisya Amira di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (16/7).

Dia mengungkapkan, berakting tanpa dialog membuatnya harus mengandalkan ekspresi wajah dan gerakan tubuh, untuk menyampaikan pesan kepada penonton.

Hal itu menjadi salah satu tantangan tersendiri bagi Meisya Amira.

"Yang menurut aku juga challenging adalah bagaimana aku harus mengekspresikan semuanya tanpa dialog. Dari mata, emosi, semuanya itu benar-benar dilakukan dengan bahasa isyarat," tuturnya.

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Dia mengatakan, dirinya dan pemain lainnya pun menjalani sesi latihan khusus selama beberapa pekan demi memberi penampilan yang terbaik.

"Di sini kami memang ada coaching dan juga kami belajar dua minggu sama-sama, sama Mas Dimas juga, sama Sharon juga. Dan itu menurut aku pengalaman yang baru dan pembelajaran yang baru juga," ucap Meisya Amira.