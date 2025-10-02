menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Ekonomi » UMKM » Mejeng di Inacraft 2025, 32 UMKM Binaan Pertamina Bukukan Transaksi Rp 1,2 Miliar

Mejeng di Inacraft 2025, 32 UMKM Binaan Pertamina Bukukan Transaksi Rp 1,2 Miliar

Mejeng di Inacraft 2025, 32 UMKM Binaan Pertamina Bukukan Transaksi Rp 1,2 Miliar
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
PT Pertamina mengajak 32 usaha mikro, kecil, menengah (UMKM) untuk unjuk gigi pada pameran Inacraft Oktober 2025. Foto: Pertamina

jpnn.com, JAKARTA PUSAT - PT Pertamina mengajak 32 usaha mikro, kecil, menengah (UMKM) untuk unjuk gigi pada pameran Inacraft Oktober 2025 di Jakarta Convention Center (JCC), 1-5 Oktober 2025,

Kehadiran para UMKM di pameran kerajinan terbesar di Asia Tenggara itu mendapatkan angin segar.

Mereka langsung mencatatkan transaksi penjualan lebih dari Rp1,2 miliar.

Baca Juga:

Vice President Corporate Communication PT Pertamina (Persero) Fadjar Djoko Santoso mengungkapkan sebelum tampil di Inacraft, Pertamina telah melakukan berbagai langkah pra-event, mulai dari kurasi dan seleksi UMKM binaan, coaching clinic tentang branding, packaging, storytelling, hingga persiapan display booth, sehingga UMKM yang hadir pada Inacraft 2025 telah memiliki bekal dan pembeli potensial.

"Capaian transaksi hari pertama ini menggambarkan kegigihan UMKM dalam mempersiapkan produknya untuk Inacraft. Sehingga bisa langsung membukukan penjualan yang baik pada hari pertama pameran," jelasnya.

Salah satu UMKM yang berhasil membukukan transaksi signifikan adalah Kainnesia milik Nur Salam asal Umbulharjo, Yogyakarta.

Baca Juga:

Dibuka pada 1 Oktober, Kainnesia langsung meraih pesanan seragam dan souvenir senilai lebih dari Rp300 juta dari perusahaan pelayaran dan dari sejumlah kementerian.

Capaian positif juga ditorehkan oleh Smart Batik (CV. Smart Batik Indonesia) milik Miftahudin Nur Insan asal Yogyakarta. UMKM ini menampilkan produk kain batik, fesyen batik, dan payung batik yang berfokus pada pengembangan Batik Sawit ramah lingkungan.

PT Pertamina mengajak 32 usaha mikro, kecil, menengah (UMKM) untuk unjuk gigi pada pameran Inacraft Oktober 2025.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI