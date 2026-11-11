Mekanisme Pengisian Kursi Wapres jika Gibran Mundur, Yusril: Masalahnya Memang Serius

jpnn.com - JAKARTA – Gibran Rakabuming Raka pada Selasa (10/11) pagi menemui Presiden Prabowo Subianto menyampaikan niatnya mengundurkan diri dari jabatan wakil presiden (wapres).

Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menjelaskan mekanisme pengisian jabatan wapres apabila Gibran mengundurkan diri dari jabatannya.

Yusril mengatakan sesuai ketentuan konstitusi, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) akan memilih wakil presiden baru dalam waktu paling lambat 60 hari setelah menerima surat dari Presiden Prabowo Subianto mengenai pengajuan dua calon wakil presiden.

"Kalau misalnya Pak Wakil Presiden itu mengundurkan diri, berhenti begitu, memang MPR akan menyurati Pak Presiden untuk mengajukan dua calon wakil presiden yang baru disertai dengan berkas-berkas persyaratan pencalonannya dan MPR akan mengadakan pemilihan dalam waktu 60 hari sejak diterima surat dari Pak Presiden itu," kata Yusril di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa.

Dia menjelaskan proses tersebut diawali dengan adanya surat pengunduran diri dari wakil presiden yang ditujukan kepada MPR.

Selanjutnya, MPR memberitahukan kepada Presiden mengenai kekosongan jabatan tersebut dan meminta pengajuan dua nama calon pengganti.

"Jadi kalau misalnya tidak menolak kan nanti harus ada pernyataan tertulislah dari Pak Wakil Presiden yang ditujukan kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat," ujarnya.

Menurut Yusril, MPR kemudian dapat menggelar sidang untuk menindaklanjuti pengunduran diri tersebut sekaligus meminta Presiden mengajukan dua calon wakil presiden beserta persyaratan pencalonannya.