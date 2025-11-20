Mekari Jurnal dan OCBC Hadirkan Solusi Keuangan Terpadu

jpnn.com, JAKARTA - PT Mid Solusi Nusantara, dengan brand Mekari Jurnal berkolaborasi dengan PT Bank OCBC NISP Tbk (OCBC), dalam mempercepat transformasi digital di dunia bisnis.

Kemitraan ini memperkuat sinergi antara teknologi pengelolaan keuangan digital dan layanan perbankan modern untuk membantu pelaku bisnis mengelola operasional serta keuangan mereka secara lebih efisien, terintegrasi, dan berkelanjutan.

Melalui fitur all-in-one accounting system, pengguna dapat mengotomatisasi pencatatan transaksi, memantau arus kas dan laba rugi secara instan, mengelola invoice, pajak, dan laporan keuangan dalam satu tempat, menghasilkan laporan akurat dengan dukungan teknologi AI dan mendukung proses supply chain management usaha secara efektif.

Dengan pendekatan ini, Mekari Jurnal tidak hanya berperan sebagai alat pembukuan, tetapi juga sebagai sistem operasional dan keuangan bagi pelaku bisnis yang memungkinkan pemilik usaha dan manajer keuangan untuk memperoleh wawasan yang membantu pengambilan keputusan strategis.

Hal ini sejalan dengan positioning Mekari Jurnal sebagai Finance & Operations Management Software dengan visi Growth Made Easy, yakni menjadikan pertumbuhan bisnis lebih mudah dan cerdas melalui pemanfaatan teknologi.

Kolaborasi antara Mekari dan OCBC ini membuka kemudahan bagi nasabah Nyala Bisnis dalam mengelola seluruh aktivitas manajemen operasional keuangan.

Kolaborasi dengan pencatatan keuangan Mekari Jurnal membantu menciptakan alur kerja yang lebih praktis, akurat, dan efisien.

“OCBC percaya bahwa kolaborasi lintas ekosistem seperti ini akan menghadirkan manfaat positif bagi bisnis di Indonesia. Dengan menggabungkan kapabilitas layanan keuangan yang komprehensif dari OCBC dan teknologi pencatatan yang terpadu dari Mekari Jurnal, kami berharap dapat membantu memperkuat fondasi operasional bisnis, agar para pebisnis bisa semakin berani membawa bisnis mereka naik level dengan lebih percaya diri di era digital ini,” ujar Sari Kartika, Emerging Business Program Management Division Head, OCBC.