Mekari Officeless dan TMS Consulting Hadirkan HSE

jpnn.com, JAKARTA - Mekari melalui platform Mekari Officeless menjalin kolaborasi dengan TMS Consulting untuk menghadirkan HSE+, solusi Health, Safety & Environment (HSE) atau Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) berbasis SaaS, yang dirancang khusus untuk industri pertambangan, minyak, dan gas.

Mekari Officeless sebagai custom software development berbasis low-code/no-code menghadirkan fondasi berupa template solusi dan infrastruktur cloud yang aman sekaligus scalable.

Fondasi ini kemudian dimanfaatkan oleh TMS untuk mengembangkan serta memasarkan HSE+, solusi yang dirancang sesuai kebutuhan spesifik industri pertambangan, minyak, dan gas di Indonesia, sesuai dengan UU No 44 tahun 1960 yang mengatur tentang keselamatan & kesehatan kerja di sektor migas.

Serta Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2010 yang mengatur tentang pengawasan keselamatan dan kesehatan kerja dalam industri mineral dan batubara (pertambangan).

Sehingga, adopsi HSE+ bukan hanya soal kepatuhan, tetapi juga tentang bagaimana perusahaan bisa melindungi aset terpentingnya yaitu karyawan, sambil membangun sistem operasional yang lebih aman, produktif, dan berkelanjutan.

HSE+ dibangun dari template Officeless yang dimodifikasi TMS Consulting sesuai standar industri, dan dijalankan sepenuhnya di atas cloud Mekari. Desainnya memungkinkan implementasi lebih cepat, mengurangi beban kustomisasi besar, serta fleksibel untuk penambahan layanan.

Skala produksi yang masif dan risiko operasional tinggi mulai dari alat berat hingga isu lingkungan dan tenaga kerja menjadikan solusi digital berbasis SaaS yang cepat, terukur mudah diimplementasikan dan scalable seperti HSE+ menjadi kebutuhan strategis.

Mekari Officeless dan TMS Consulting memiliki visi yang sama yakni mempercepat transformasi digital sektor pertambangan, minyak, dan gas untuk mendorong efisiensi operasional dan pertumbuhan berkelanjutan.