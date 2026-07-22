Mekari Talenta Perkuat Kapabilitas AI: Dari Otomatisasi Reimbursement Hingga Deteksi Fraud

jpnn.com, JAKARTA - Mekari Talenta, Cloud HCM Software dari ekosistem Mekari, memperluas kapabilitas kecerdasan buatannya untuk membantu tim HR di Indonesia keluar dari lingkaran kerja administratif dan mengambil peran yang lebih strategis yang berkontribusi langsung dalam keputusan bisnis.

Tekanan ke arah sanamakin nyata. Profesi HR hari ini dituntut menjalankan dua peran sekaligus: menjaga roda operasional tetap berputar (mulai dari payroll, absensi, hingga reimbursement) sekaligus tampil sebagai mitra strategis yang turut menentukan arah keputusan bisnis terkait produktivitas, risiko turnover, dan kualitas talent.

Bedanya, peran kedua ini tidak lagi cukup dijalankan lewat laporan bulanan atau insting semata; manajemen kini mengharapkan HR hadir dengan data dan rekomendasi yang bisa langsung dieksekusi, bukan sekadar informasi pendukung.

Sementara itu, jumlah staf HR di banyak perusahaan tetap terbatas, dan ekspektasi karyawan generasi milenial dan Gen Z terhadap pengalaman kerja terus meningkat, membuat AI bukan lagi sekadar alat bantu administratif, melainkan bagian aktif dari proses pengambilan keputusan itu sendiri.

Riset PwC Global Workforce Hopes & Fears Survey 2025 menunjukkan bahwa 69 persen pekerja di Indonesia mengaku pernah menggunakan AI untuk pekerjaannya dalam setahun terakhir, lebih tinggi dari rata-rata global sebesar 54 persen.

Namun, penggunaan harian masih terbatas, hanya 16 persen tenaga kerja Indonesia yang menggunakan AI generatif setiap hari, mengindikasikan bahwa potensi AI di tempat kerja baru tersentuh permukaannya.

Baca Juga: Ini Tiga Perusahaan Pencemar Sungai Cisadane

Kesenjangan ini juga terlihat dari sisi akses pembelajaran: 89 persen eksekutif senior di Indonesia merasa memiliki akses ke sumber daya pelatihan yang mereka butuhkan, dibanding hanya 64 persen pada level non-manajer.

Di tingkat global, Gartner dalam Hype Cycle for AI in Human Resources 2025 mencatat bahwa hampir separuh inovasi AI di HR masih berada pada tahap awal "innovation trigger" dengan kegunaan dan kelayakan komersial yang belum teruji secara luas, dan merekomendasikan organisasi HR memprioritaskan adopsi yang terstruktur pada solusi yang sudah matang seperti AI dalam talent acquisition, sambil menjajaki inovasi seperti AI agent secara bertahap.