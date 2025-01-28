menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Internasional » Global » Meksiko Mencekam Setelah Bos Kartel Tewas, Kemlu: WNI Dipastikan Aman

Meksiko Mencekam Setelah Bos Kartel Tewas, Kemlu: WNI Dipastikan Aman

Meksiko Mencekam Setelah Bos Kartel Tewas, Kemlu: WNI Dipastikan Aman
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Gedung Pancasila Kementerian Luar Negeri RI. ANTARA/kemlu.go.id/pri. (ANTARA/kemlu.go.id)

jpnn.com, JAKARTA - Kementerian Luar Negeri (Kemlu) memastikan seluruh warga negara Indonesia (WNI) yang berada di Meksiko dalam kondisi aman di tengah situasi yang memburuk di negara tersebut.

Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Perlindungan WNI Kemenlu Heni Hamidah mengatakan bahwa para warga Indonesia, khususnya yang tinggal di Negara Bagian Jalisco, saat ini dalam keadaan baik dan membatasi aktivitas di luar rumah.

“Hingga saat ini seluruh WNI yang tinggal dan bekerja di Meksiko dalam kondisi aman. Mereka juga diminta tetap waspada serta membatasi kegiatan di luar rumah,” ujar Heni dalam keterangannya, pada Selasa (24/2).

Baca Juga:

Menurut dia, KBRI Mexico City telah menyiapkan rencana tindak lanjut yang dapat segera diterapkan jika situasi memburuk.

Namun, berdasarkan pemantauan terkini, dia menyebutkan kondisi keamanan di sejumlah wilayah dilaporkan mulai berangsur kondusif.

Pihak KBRI dan Konsul Kehormatan RI terus memantau perkembangan situasi serta menjalin komunikasi intensif dengan para WNI di Meksiko.

Baca Juga:

“KBRI Mexico City dan Konsul Kehormatan RI terus memantau situasi dan menjalin komunikasi dengan para WNI untuk memantau kondisi mereka,” kata dia.

Diketahui, gelombang aksi kekerasan melanda sejumlah wilayah di Meksiko setelah tewasnya pimpinan kartel narkoba Jalisco New Generation Cartel (CJNG) El Mencho.

Heni Hamidah mengatakan bahwa para WNI, khususnya yang tinggal di Negara Bagian Jalisco, saat ini dalam keadaan baik

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI