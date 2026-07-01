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Meksiko Menjelma Jadi Monster Baru Piala Dunia 2026

Meksiko Menjelma Jadi Monster Baru Piala Dunia 2026
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Skuad Timnas Meksiko di Piala Dunia 2026. Foto: digitalhubfifa

jpnn.com - Meksiko terus mengirim sinyal bahaya di Piala Dunia 2026.

El Tri menjadi satu-satunya tim yang melaju ke babak 16 besar dengan catatan sempurna, yakni selalu menang dan belum sekalipun kebobolan.

Catatan impresif itu kembali bertambah setelah Meksiko menaklukkan Ekuador dengan skor 2-0 pada babak 32 besar Piala Dunia 2026, Rabu (1/7/2026).

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Empat pertandingan sudah dijalani skuad besutan Javier Aguirre sepanjang Piala Dunia edisi kali ini.

Hasilnya sempurna, yakni selalu meraih empat kemenangan sambil menjaga gawang mereka tetap perawan.

Ketangguhan Meksiko sebenarnya sudah terlihat sejak babak penyisihan grup. Afrika Selatan menjadi korban pertama setelah dikalahkan 2-0, disusul kemenangan tipis 1-0 atas Korea.

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Republik Ceko kemudian gagal membendung permainan El Tri pada laga terakhir fase grup. Meksiko menutup pertandingan dengan kemenangan meyakinkan 3-0.

Keseimbangan permainan menjadi modal utama Meksiko sepanjang Piala Dunia 2026.

Meksiko terus mencuri perhatian di Piala Dunia 2026. Performa mereka menyimpan catatan yang bisa membuat calon lawan waswas.

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