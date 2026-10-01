menu
JPNN.com JPNN.com
JPNN.com » Entertainment » Seleb » Melahirkan Anak Kedua, Julie Estelle Ungkap Respons Putri Pertama

Melahirkan Anak Kedua, Julie Estelle Ungkap Respons Putri Pertama

Melahirkan Anak Kedua, Julie Estelle Ungkap Respons Putri Pertama
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Julie Estelle dan anak pertamanya, Brielle. Foto: Instagram/julstelle.

jpnn.com, JAKARTA - Aktris Julie Estelle mengumumkan bahwa dirinya baru saja melahirkan anak kedua.

Dia dan suaminya, David Tjiptobiantoro dikaruniai bayi berjenis kelamin laki-laki.

Kabar bahagia tersebut disampaikan Julie Estelle melalui akun miliknya di Instagram pada Rabu (30/9).

Baca Juga:

Menurutnya, dirinya sebenarnya sudah melakukan persalinan pada pekan lalu.

Selain itu, Julie Estelle juga mengungkapkan nama anak keduanya yakni Julian Luke Tjiptobiantoro.

“Sudah satu minggu menyayangi putra kami tercinta, Julian Luke Tjiptobiantoro. Lahir pada 23-09-2026,” tulis Julie Estelle.

Baca Juga:

Pemain film The Raid 2 itu belum memperlihatkan wajah anak keduanya. Dia hanya menyertakan foto kaki mungil Julian.

Adapun kaki tersebut digenggam oleh Julie Estelle dan David, serta putri pertama, Brielle Leia Tjiptobiantoro.

Aktris Julie Estelle mengumumkan bahwa dirinya baru saja melahirkan anak keduanya.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI