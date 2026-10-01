Melahirkan Anak Kedua, Julie Estelle Ungkap Respons Putri Pertama

jpnn.com, JAKARTA - Aktris Julie Estelle mengumumkan bahwa dirinya baru saja melahirkan anak kedua.

Dia dan suaminya, David Tjiptobiantoro dikaruniai bayi berjenis kelamin laki-laki.

Kabar bahagia tersebut disampaikan Julie Estelle melalui akun miliknya di Instagram pada Rabu (30/9).

Menurutnya, dirinya sebenarnya sudah melakukan persalinan pada pekan lalu.

Selain itu, Julie Estelle juga mengungkapkan nama anak keduanya yakni Julian Luke Tjiptobiantoro.

“Sudah satu minggu menyayangi putra kami tercinta, Julian Luke Tjiptobiantoro. Lahir pada 23-09-2026,” tulis Julie Estelle.

Pemain film The Raid 2 itu belum memperlihatkan wajah anak keduanya. Dia hanya menyertakan foto kaki mungil Julian.

Adapun kaki tersebut digenggam oleh Julie Estelle dan David, serta putri pertama, Brielle Leia Tjiptobiantoro.