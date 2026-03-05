Melaju ke Final Copa del Rey, Real Sociedad Tantang Atletico Madrid

jpnn.com - JAKARTA - Real Sociedad mengalahkan Athletic Club 1-0 pada leg kedua semifinal Piala Raja (Copa del Rey) 2025/26 di Stadion Anoeta, Kamis dini hari WIB.

Hasil ini memastikan langkah Real Sociedad ke final. La Real melaju ke partai puncak dengan keunggulan agregat 2-0 setelah menang 1-0 di leg pertama di markas Athletic Club.

Kemenangan tersebut membuat Real Sociedad akan menghadapi Atletico Madrid di final setelah tim asuhan Diego Simeone menyingkirkan Barcelona dengan agregat 4-3, demikian yang dilansir laman resmi RFEF.

Sejak awal pertandingan, Real Sociedad mencoba mengambil inisiatif serangan.

Peluang pertama tercipta pada menit ke-13 melalui tendangan bebas Carlos Soler, tetapi kiper Athletic Club, Alex Padilla masih mampu mengantisipasi bola dengan baik.

Soler kembali memperoleh peluang emas pada menit ke-37.

Namun, tembakannya diblok Aitor Paredes sehingga bisa diamankan Padilla.

Athletic Club sempat memberikan ancaman menjelang akhir babak pertama lewat tembakan Alex Berenguer pada menit ke-43.