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Melalui Diplomasi Parlemen ke Vietnam, Indonesia Ingin Perkuat Ekspor Maritim

Melalui Diplomasi Parlemen ke Vietnam, Indonesia Ingin Perkuat Ekspor Maritim
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Wakil Ketua Komisi I DPR RI dari fraksi Golkar Dave Laksono bersama delegasi parlemen Indonesia melaksanakan pertemuan di Ho Chi Minh City. Source for JPNN

jpnn.com, HO CHI MINH - Wakil Ketua Komisi I DPR RI dari fraksi Golkar Dave Laksono bersama delegasi parlemen Indonesia melaksanakan pertemuan di Ho Chi Minh City setelah mengikuti ASEAN Future Forum (AFF) 2026 di Hanoi, Vietnam, Selasa (9/6) kemarin.

Dave menyebut pertemuan dilakukan dengan pemangku kepentingan strategis di Vietnam membahas hubungan Indonesia dan negara tersebut.

"Ya, sekaligus menjajaki peluang kerja sama di berbagai sektor yang berpotensi memberikan manfaat nyata bagi pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat kedua negara," kata dia dikutip Kamis (11/6).

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Adapun, delegasi parlemen Indonesia satu di antaranya bertemu perusahaan perikanan di Ho Chi Minh City. 

Pertemuan membahas peluang kerja sama meningkatkan kapasitas produksi perikanan Indonesia.

Termasuk, memperluas pasar ekspor, mendorong transfer teknologi, serta membuka peluang investasi guna memperkuat industri perikanan nasional.

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Dave menilai Indonesia dan Vietnam memiliki peluang besar untuk memperkuat kerja sama di sektor maritim dan perikanan. 

Menurutnya, pengalaman Vietnam dalam mengembangkan industri perikanan yang berdaya saing bisa menjadi pembelajaran berharga bagi Indonesia.

Waka Ketua Komisi I DPR RI Dave Laksono menemui pelaku industri di Vietnam demi dongkrak hilirisasi perikanan.

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