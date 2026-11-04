Melalui Jagoan Wasser Perkuat Ekosistem Produk dan Layanan

jpnn.com, JAKARTA - Wasser Pump, merek unggulan di kategori residential water pump, terus mengembangkan ekosistem produk dan layanannya untuk menjawab kebutuhan konsumen rumah tangga yang semakin beragam.

Upaya ini tidak hanya berfokus pada pengembangan produk, tetapi juga pada dukungan yang membantu konsumen memilih dan menggunakan pompa air sesuai kebutuhannya.

Melalui Jagoan Wasser 2026, Wasser memperkuat peran teknisi dalam menghubungkan solusi produk dengan kebutuhan konsumen, mulai dari pemilihan pompa air dan pemahaman kebutuhan instalasi hingga akses terhadap informasi dan layanan purnajual.

Jagoan Wasser 2026 merupakan program aktivasi yang menggabungkan kompetisi keterampilan teknisi, pengenalan program CUAN, serta konsultasi produk dan layanan bagi konsumen. Program ini menjadi bagian dari upaya Wasser untuk menghubungkan produk, komunitas teknisi, dan kebutuhan konsumen dalam satu rangkaian kegiatan.

“Bagi kami, pengalaman konsumen tidak berhenti pada pemilihan produk pompa air. Pemahaman terhadap kebutuhan instalasi, peran teknisi, serta akses terhadap informasi dan layanan juga menjadi bagian penting dalam penggunaan produk. Melalui Jagoan Wasser, kami ingin memperkuat hubungan antara aspek-aspek tersebut agar konsumen dapat menentukan solusi air yang lebih sesuai dengan kebutuhan rumah tangganya,” kata Corporate Brand Director Wasser Eka Arli Chandra.

Sebagai bagian dari program ini, Jagoan Wasser 2026 menghadirkan kompetisi keterampilan bagi komunitas teknisi. Kompetisi tersebut mencakup kecepatan dan ketepatan perakitan, keterampilan pemasangan pipa, keberhasilan mengalirkan air, hingga ketepatan tekanan air.

Penilaian dilakukan oleh tenaga profesional dari tim Research and Development (R&D) Wasser Pump dan teknisi Service Center Wasser Pump.

Selain kompetisi, Jagoan Wasser memperkenalkan CUAN, program engagement bagi komunitas teknisi. Melalui program ini, teknisi dapat terhubung dengan Wasser serta memperoleh informasi mengenai aktivitas, program, dan manfaat keanggotaan yang tersedia. Inisiatif ini menjadi bagian dari upaya Wasser dalam membangun hubungan berkelanjutan dengan komunitas teknisi.