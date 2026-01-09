Melalui Kampanye Never Finished, Indian Motorcycle Menolak Mati

jpnn.com - Indian Motorcycle bersiap menorehkan tonggak sejarah penting. Merayakan usia ke-125 tahun, perusahan meluncurkan kampanye spesial bertema Never Finished.

Kampanye selama setahun penuh itu menjadi penegasan bagi Indian Motorcycle, bahwa perjalanan panjang mereka belum pernah benar-benar usai.

Kampanye Never Finished bukan sekadar perayaan usia. Lebih dari itu, inisiatif menjadi pengingat akan semangat inovasi, daya juang, dan kerja keras yang tertanam sejak awal berdirinya perusahaan.

Baca Juga: Indian Motorcycle Tambah Varian Baru di FTR 1200

Indian menegaskan komitmennya untuk terus berinovasi, tetap kompetitif, dan selalu melangkah maju bersama para pengendara setianya.

Sejarah Indian Motorcycle bermula pada 1901, saat model pertama bernama Indian Single keluar dari jalur produksi.

Motor dirancang oleh dua pendirinya, George Hendee dan Oscar Hedstrom.

Dalam waktu relatif singkat, Indian menjelma menjadi kekuatan besar di industri roda dua.

Pada 1913, perusahaan telah menjadi pemimpin pasar dengan produksi mencapai 30.000 unit per tahun, dari pabrik sepeda motor terbesar di dunia kala itu.