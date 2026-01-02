menu
JPNN.com » Nasional » Sosial » Melalui Posko Peduli, Pertamina Patra Niaga Percepat Pemulihan Pascabencana di Pidie Jaya

Melalui Posko Peduli, Pertamina Patra Niaga Percepat Pemulihan Pascabencana di Pidie Jaya

Melalui Posko Peduli, Pertamina Patra Niaga Percepat Pemulihan Pascabencana di Pidie Jaya
Pertamina Patra Niaga mengoperasikan Posko Pengungsi, Medis dan Bantuan Pertamina Peduli di kompleks Masjid At-Taqwa, Kota Meureudu, Kecamatan Meureudu, Kabupaten Pidie Jaya, Aceh. Foto dok Pertamina

jpnn.com, PIDIE JAYA - Pertamina Patra Niaga mengoperasikan Posko Pengungsi, Medis dan Bantuan Pertamina Peduli di kompleks Masjid At-Taqwa, Kota Meureudu, Kecamatan Meureudu, Kabupaten Pidie Jaya, Aceh.

Posko ini menjadi pusat layanan kesehatan, koordinasi, serta penyaluran bantuan bagi masyarakat terdampak bencana.

Area Manager Communication, Relations & CSR Pertamina Patra Niaga Regional Sumatera Bagian Utara (Sumbagut), Fahrougi Andriani Sumampouw mengatakan keberadaan posko tidak hanya difokuskan pada penyaluran bantuan, tetapi juga sebagai ruang kolaborasi lintas pihak dalam mendukung pemulihan masyarakat.

“Posko Pertamina Peduli di Pidie Jaya menjadi titik koordinasi bersama pemerintah daerah, relawan, dan Pertamina Group agar penyaluran bantuan dapat berjalan lebih efektif, terkoordinasi, dan menjangkau masyarakat yang benar-benar membutuhkan,” ujarnya.

Melalui posko tersebut, Pertamina Patra Niaga menyalurkan berbagai bantuan peralatan dan logistik untuk menunjang aktivitas masyarakat dan pengungsian.

Bantuan yang diberikan meliputi dua unit tenda untuk kegiatan belajar mengajar di Pondok Pesantren Al Bayan, sepatu bot, bohlam dan lampu darurat, gerobak, bak dan sekop sampah, jas hujan, karpet antiselip, serta power supply.

Untuk mendukung operasional posko dan dapur umum, Pertamina Patra Niaga juga menyalurkan 28 tabung LPG baru dan isi ulang, serta BBM untuk kebutuhan genset di posko pengungsian.

Selain itu juga disalurkan bantuan logistik pangan.

