Melalui SPBU Signature, Pertamina Patra Niaga Tingkatkan Pelayanan Konsumen

jpnn.com, JAKARTA - Pertamina Patra Niaga menghadirkan pengalaman baru yang lebih nyaman di SPBU Pertamina Signature 31.122.04 Pondok Indah.

SPBU Pertamina Signature menawarkan berbagai layanan tambahan. Konsumen yang melakukan pengisian BBM minimal Rp350 ribu, misalnya, akan mendapatkan layanan semir ban gratis.

Selain itu, petugas juga menyediakan box sampah bagi konsumen yang ingin membuang sampah kecil seperti tisu atau kertas.

Berlokasi di Jl. Sultan Iskandar Muda, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, SPBU ini dilengkapi fasilitas umum yang lengkap, mulai dari musala bersih dengan perlengkapan salat (mukena, sarung, dan Al-Quran), area wudhu, hingga toilet yang bersih.

Untuk kebutuhan istirahat, tersedia Bright Store dengan beragam pilihan snack, minuman, bakery, popcorn, ramen instan yang bisa langsung dimasak, serta produk pelumas Pertamina.

Pecinta kopi juga dimanjakan dengan kehadiran coffee shop, sementara Bright Olimart siap melayani kebutuhan perawatan kendaraan seperti tambal ban dan nitrogen.

Konsumen juga bisa memenuhi kebutuhan rumah tangga dengan adanya outlet LPG di SPBU ini.

Area parkir luas menambah kenyamanan, sementara petugas SPBU tampil rapi dengan seragam polo putih bercorak merah khas Pertamina yang menghadirkan kesan bersih dan energik.