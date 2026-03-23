Melalui Strategi T3, Pos Indonesia Perkuat Layanan Retail Business Bagi Para UMKM

jpnn.com, JAKARTA - PT Pos Indonesia (PosIND) terus memperkuat segmen Retail Business sebagai tulang punggung layanan logistik bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di seluruh Indonesia.

Melalui strategi Terluas, Tercepat dan Terpercaya (T3), Pos Indonesia hadir dengan portofolio layanan pengiriman yang komprehensif, jaringan internasional yang luas, serta ekosistem kemitraan yang menguntungkan.

"Kami berkomitmen menjadi mitra terpercaya bagi para pelaku UMKM Indonesia. Dengan jaringan yang terluas, pengiriman yang tercepat, dan terpercaya lebih dari 279 tahun, Pos Indonesia siap membantu setiap UMKM menembus pasar domestik maupun internasional," ujar SVP Retail Business, Helly S. Halimah.

Pos Indonesia menghadirkan empat pilihan layanan pengiriman domestik yang disesuaikan dengan kebutuhan bisnis UMKM.

POS Sameday memungkinkan pengiriman di hari yang sama dalam maksimal 9 jam menggunakan City Courier, sementara POS Nextday menjamin paket sampai keesokan harinya ke berbagai kota dan provinsi.

Seluruh layanan domestik dilengkapi fitur unggulan seperti Free pick-up tanpa biaya tambahan oleh kurir O-ranger, Layanan Cash on Delivery (COD) untuk kemudahan transaksi serta Fitur tracking real-time melalui aplikasi PosAja! Juga Tersedia asuransi pengiriman untuk keamanan paket.

Pos Indonesia juga menghadirkan paket pengiriman khusus rendang yang dirancang spesial bagi para perantau asal Minangkabau yang tersebar di seluruh penjuru Indonesia.

Bagi UMKM yang ingin menembus pasar ekspor atau go-global, Pos Indonesia menawarkan konektivitas ke 232 negara di seluruh dunia melalui lima layanan internasional ; EMS International – Pengiriman ekspres hingga 30 kg ke 52 negara.