Melalui Tasikmalaya International Job Fair 2026, KP2MI Hadirkan Peluang Kerja Luar Negeri

jpnn.com, JAKARTA - Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI) hadir mendekatkan peluang kerja luar negeri ke tengah masyarakat.

‎Melalui Tasikmalaya International Job Fair 2026, Jumat (30/10), KP2MI menghadirkan sebanyak 10 Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI) baik secara langsung maupun daring.

‎Ribuan peluang kerja luar negeri dihadirkan dengan berbagai negara tujuan yakni Korea Selatan, Jepang, Jerman, Singapura, Taiwan, Kuwait serta negara lainya di benua Asia, Eropa dan Afrika.

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‎"Tasikmalaya International Job Fair 2026 menjadi Job Fair pertama yang diakukan secara Hybrid. Hal ini menjadi langkah awal dari transformasi analog ke digital yang dilakukan," ujar Staf Khusus Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Bintang Wahyu Saputra dalam sambutannya di Plaza Asia, Kota Tasikmalaya.

‎Melalui kegiatan seperti ini, diharapkan konektivitas informasi peluang kerja luar dan dalam negeri akan semakin terdistribusi secara luas ke seluruh wilayah.

Dia melanjutkan kesempatan kerja adalah salah satu kunci untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Oleh karena itu, kegiatan ini memiliki arti penting dalam mempertemukan pencari kerja dengan perusahaan yang membutuhkan tenaga kerja, sesuai kompetensi dan kualifikasi yang dipersyaratkan.

"Kesempatan kerja ini tidak hanya menyasar pekerjaan di dalam negeri saja, tapi juga tersedia peluang kerja internasional. Ini menjadi kesempatan yang patut dimanfaatkan sebaik-baiknya. Para pencari kerja dapat memperoleh informasi mengenai kebutuhan tenaga kerja, persyaratan jabatan, serta peluang untuk mengembangkan karier," imbuhnya.