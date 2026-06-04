Melalui Townhall Meeting, Brantas Abipraya Perkuat Sinergi

jpnn.com, JAKARTA - PT Brantas Abipraya terus memperkuat fondasi organisasi melalui budaya komunikasi yang terbuka, transparan, dan kolaboratif.

Komitmen tersebut diwujudkan melalui Townhall Meeting bertajuk "Listen, Understand, Connect" yang mempertemukan manajemen dan seluruh Insan Abipraya dalam ruang dialog yang konstruktif dan partisipatif.

Sekretaris Perusahaan Brantas Abipraya, Dian Sovana, menuturkan komunikasi yang efektif merupakan fondasi penting dalam membangun organisasi yang solid dan mampu menjawab berbagai tantangan bisnis.

Sebagai perusahaan konstruksi yang terus berkontribusi dalam pembangunan nasional, Brantas Abipraya meyakini keberhasilan menghadirkan infrastruktur unggul tidak hanya ditentukan oleh kompetensi teknis dan inovasi, tetapi juga oleh kuatnya kolaborasi, kepercayaan, dan keterlibatan seluruh insan perusahaan.

Karena itu, penguatan komunikasi internal menjadi salah satu elemen penting dalam menjaga kinerja dan daya saing perusahaan di tengah dinamika industri konstruksi yang terus berkembang.

"Melalui Townhall Meeting ini, kami ingin memastikan bahwa setiap suara memiliki ruang untuk didengar dan setiap aspirasi mendapatkan perhatian. Keterbukaan komunikasi menjadi kunci dalam membangun kepercayaan, memperkuat kolaborasi, serta menciptakan lingkungan kerja yang harmonis dan produktif," ujar Dian Sovana.

"Ketika kita saling mendengar dan memahami, maka koneksi yang kuat akan terbentuk dan menjadi energi positif bagi perusahaan untuk terus bertumbuh serta menghadirkan karya-karya infrastruktur terbaik bagi negeri," imbuhnya.

Townhall Meeting juga menjadi sarana bagi manajemen untuk menyampaikan berbagai perkembangan perusahaan, strategi bisnis, serta menjawab isu-isu yang menjadi perhatian Insan Abipraya.