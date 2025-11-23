Melalui Trail Run Baturraden, Sekda Jateng Sumarno Ajak Jaga Kelestarian Alam
jpnn.com, BANYUMAS - Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jawa Tengah Sumarno mengikuti kegiatan Trail Run Baturraden di Kabupaten Banyumas pada Minggu, 23 November 2025.
Kegiatan Trail Run yang dilakukan bersama Komunitas Tendbir Semarang ini dimulai dari Curug Bayan dan berakhir di Kebun Raya Baturraden.
Sampai di area Kebun Raya Baturraden, komunitas tersebut mananam sebanyak 51 bibit pohon, di antaranya pohon Sarangan, pohon Mranak, dan lainnya.
Dalam kesempatan itu, Sumarno mengatakan Kebun Raya Baturraden adalah kawasan konservasi dan pelestarian flora.
Olah karena itu, dia mengajak kepada masyarakat ikut menjaga kawasan konservasi tersebut.
“Teman-teman di sini mengidentifikasi tanaman-tanaman yang ada di wilayah Jawa Tengah, yang mungkin jumlahnya tidak banyak lagi. Lalu kita tanam di Kebun Raya Baturraden ini," kata Sumarno.
Melalui kegiatan konservasi itu, dia mengajak masyarakat untuk memahami fungsi tanaman yang strategis. Salah satunya menunjang kawasan Baturadden di lereng Gunung Slamet sebagai wilayah resapan air.
Sebab, keberadaan air penting untuk pemenuhan irigasi, serta kebutuhan air baku.
