Melambung, USD Sempat Tembus Rp 18.035

jpnn.com, JAKARTA - Nilai tukar dolar Amerika Serikat (AS) terhadap rupiah terpantau makin menguat pada perdagangan Kamis (4/6).

Mata uang AS tersebut sempat menembus level psikologis Rp 18.000 pada pagi hari ini.

Berdasarkan data pasar dari Google Finance, dolar AS tercatat sempat berada di level Rp 18.022 per pukul 24.00 AM UTC atau pukul 07.00 WIB. Pukul 11:14 WIB, USD tembus Rp 18.035.

Namun, nilai tukar tersebut tampak terus bergerak fluktuatif hingga berada di level Rp 17.978 per pukul 01.25 AM UTC atau pukul 08.27 WIB.

Kondisi ini menyusul pergerakan nilai tukar rupiah yang sebelumnya juga nyaris menyentuh angka Rp18.000 pada perdagangan Rabu (3/6).

Sebelumnya, Bank Indonesia sempat buka suara perihal pergerakan rupiah yang nyaris Rp 18.000, kemarin.

Kepala Departemen Komunikasi Bank Indonesia, Ramdan Denny Prakoso menyatakn Bank Indonesia akan terus mencermati perkembangan pasar keuangan, baik secara global maupun domestik.

BI menekankan akan senantiasa hadir di pasar dengan mengambil langkah-langkah yang diperlukan secara konsisten dan terukur.