Melampaui Target, Kontingen Bulu Tangkis Indonesia Tancap Gas di SEA Games 2025

jpnn.com - Kontingen bulu tangkis Indonesia tampil impresif pada ajang SEA Games 2025.

Skuad Merah Putih melebih target yang dicanangkan PBSI setelah mengoleksi total 10 medali, terdiri dari tiga emas, tiga perak, dan empat perunggu.

Melampaui Target

Sebelum turnamen bergulir, tim bulu tangkis Indonesia hanya dibebani target dua medali emas.

Peluang untuk melampaui target itu terbuka lebar sejak nomor beregu putra dan putri sama-sama melangkah ke partai puncak.

Hasilnya, tim beregu putra tampil dominan dengan menundukkan Malaysia 3-0 untuk merebut medali emas, sementara beregu putri harus puas dengan perak seusai kalah 1-3 dari Thailand.

Tambahan emas lainnya datang dari sektor tunggal putra. Alwi Farhan bersama Mohamad Zaki Ubaidillah memastikan langkah Indonesia memenuhi target setelah sama-sama merebut tiket final.

Alwi akhirnya mendapat kalungan medali emas setelah mengalahkan Ubed -sapaan Zaki Ubaidillah- lewat pertarungan rubber game dengan skor 13-21, 21-8, 21-12.

Medali emas ketiga yang membuat Indonesia benar-benar melampaui target disumbangkan pasangan ganda putra Sabar Karyaman Gutama/Mohammad Reza Pahlevi Isfahani.