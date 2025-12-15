menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Olahraga » Bulutangkis » Melampaui Target, Kontingen Bulu Tangkis Indonesia Tancap Gas di SEA Games 2025

Melampaui Target, Kontingen Bulu Tangkis Indonesia Tancap Gas di SEA Games 2025

Melampaui Target, Kontingen Bulu Tangkis Indonesia Tancap Gas di SEA Games 2025
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Skuad bulu tangkis Indonesia di SEA Games 2025. Foto: PBSI.

jpnn.com - Kontingen bulu tangkis Indonesia tampil impresif pada ajang SEA Games 2025.

Skuad Merah Putih melebih target yang dicanangkan PBSI setelah mengoleksi total 10 medali, terdiri dari tiga emas, tiga perak, dan empat perunggu.

Melampaui Target

Sebelum turnamen bergulir, tim bulu tangkis Indonesia hanya dibebani target dua medali emas.

Baca Juga:

Peluang untuk melampaui target itu terbuka lebar sejak nomor beregu putra dan putri sama-sama melangkah ke partai puncak.

Hasilnya, tim beregu putra tampil dominan dengan menundukkan Malaysia 3-0 untuk merebut medali emas, sementara beregu putri harus puas dengan perak seusai kalah 1-3 dari Thailand.

Tambahan emas lainnya datang dari sektor tunggal putra. Alwi Farhan bersama Mohamad Zaki Ubaidillah memastikan langkah Indonesia memenuhi target setelah sama-sama merebut tiket final.

Baca Juga:

Alwi akhirnya mendapat kalungan medali emas setelah mengalahkan Ubed -sapaan Zaki Ubaidillah- lewat pertarungan rubber game dengan skor 13-21, 21-8, 21-12.

Medali emas ketiga yang membuat Indonesia benar-benar melampaui target disumbangkan pasangan ganda putra Sabar Karyaman Gutama/Mohammad Reza Pahlevi Isfahani.

Kontingen bulu tangkis Indonesia tampil impresif pada ajang SEA Games 2025. Simak di sini.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co