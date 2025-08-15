Melaney Ricardo Cerita Perjuangan Mpok Alpa Melawan Kanker Payudara

jpnn.com - Pembawa acara Melaney Ricardo mengungkapkan penyakit yang diidap oleh mendiang Mpok Alpa.

Dia mengatakan, Mpok Alpa bukan tipikal yang menceritakan tentang penyakit yang diidapnya.

Akan tetapi, ada satu momen di mana Melaney Ricardo dan pemilik nama Nina Carolina itu bertukar cerita.

"Terus waktu itu dia lagi nyatok rambut, terus aku nanya, 'Alpa, rambutnya itu wig atau rambut beneran?,' Terus dia bilang itu wig-nya dari Teh Rina," ujar Melaney Ricardo di rumah duka kawasan Ciganjur, Jakarta Selatan, Jumat (15/8).

Dari obrolannya tersebut, dia akhirnya mengetahui perjuangan Mpok Alpa melawan kanker payudara yang diidapnya.

Namun, Melaney Ricardo tak mengetahui pasti sejak kapan mendiang Mpok Alpa mengidap kanker payudara.

"Terus, kami bisa ngobrol heart to heart, Alpa akhirnya cerita bagaimana perjuangan dia dari mulai waktu dia hamil itu kan, aku yang live report juga gitu," tuturnya.

"Jadi, dari mulai hamil, bagaimana perjuangannya dia sampai dia berjuang melawan kanker payudara," sambungnya.