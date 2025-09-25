Melaney Ricardo Penuhi Janji kepada Fahmi Bo yang Tengah Sakit

jpnn.com, JAKARTA - Pesinetron Fahmi Bo mendapatkan bantuan di tengah kondisi kesehatan yang memburuk dari presenter Melaney Ricardo.

Melaney Ricardo memenuhi janjinya untuk membantu meringankan beban biaya tempat tinggal Fahmi Bo.

Awalnya, Melaney berjanji untuk membayar biaya kontrakan Fahmi Bo di tempat lama sebesar Rp 800 ribu per bulan selama setahun.

Namun, karena Fahmi Bo sudah pindah ke tempat kos baru dengan biaya Rp 1,5 juta, Melaney pun menyesuaikan bantuannya.

"Dia (Melaney Ricardo) ingin mengabulkan janji-janjinya dia," kata Fahmi Bo di kawasan Kebon Jeruk, Jakarta Barat, baru-baru ini.

"Waktu dia janji sama aku, membayari aku setahun kontrakan di sana yang lama seharga Rp 800 ribu," tuturnya.

Melaney datang langsung untuk menjenguk Fahmi Bo sekaligus melunasi sisa biaya kos yang belum terbayar.

"Karena aku sudah pindah di sini kan, sudah pindah yang satu juta setengah. Jadi, dia datang ke sini tadi sengaja menengok aku, sekalian mengabulkan janjinya dia, mau melunasi yang sisa sembilan bulan itu," jelas Fahmi Bo.