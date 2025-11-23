Melaney Ricardo Sebut Kalina Ocktaranny Segera Nikah Lagi

jpnn.com, JAKARTA - Selebritas Kalina Ocktaranny dikabarkan akan kembali menikah dalam waktu dekat.

Kabar tersebut diungkapkan oleh sahabatnya, Melaney Ricardo dalam program FYP di Trans7 baru-baru ini.

"Selamat datang calon pengantin. Kalina mau nikah," kata Melaney Ricardo.

Kalina Ocktaranny yang mendengar ucapan Melaney Ricardo pun tampak terkejut dan malu-malu.

Dia hanya mengamini pernyataan dari presenter kondang tersebut.

"Amin," jawab Kalina Ocktaranny.

Akan tetapi, perempuan berusia 44 tahun itu enggan memberi bocoran soal jadwal menikah.

Kalina Ocktaranny hanya menyebut calon pasangannya merupakan orang yang pernah dekat dengan dirinya.