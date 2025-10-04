menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Entertainment » Seleb » Melaney Ricardo Ungkap Kondisi Fahmi Bo yang Kini Terbaring di Kos

Melaney Ricardo Ungkap Kondisi Fahmi Bo yang Kini Terbaring di Kos

Melaney Ricardo Ungkap Kondisi Fahmi Bo yang Kini Terbaring di Kos
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Melaney Ricardo menjenguk Fahmi Bo. Foto: YouTube/Melaney Ricardo

jpnn.com, JAKARTA - Presenter Melaney Ricardo menyampaikan kabar terbaru soal kondisi Fahmi Bo.

Dia mengatakan aktor sekaligus pemain sinetron itu kini tidak bisa berjalan akibat penyakit komplikasi yang diderita.

"Cuma bisa tidur," kata Melaney Ricardo saat jadi bintang tamu Pagi-pagi Ambyar di Trans TV baru-baru ini.

Baca Juga:

Perempuan berusia 44 tahun itu menyebut Fahmi Bo kini hanya bisa duduk dan berbaring di rumah.

Meski demikian, Fahmi Bo tetap berusaha melakukan siaran langsung di media sosial demi mendapatkan pemasukan.

"Live juga engap," lanjut Melaney Ricardo.

Baca Juga:

Menurut Melaney Ricardo, Fahmi Bo sekarang dirawat oleh sejumlah sahabat pengemudi ojek online.

Selain itu, anak dan mantan istri Fahmi Bo juga mulai kembali menemani.

Presenter Melaney Ricardo menyampaikan kabar terbaru soal kondisi aktor sekaligus pemain sinetron, Fahmi Bo.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI