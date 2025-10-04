Melaney Ricardo Ungkap Kondisi Fahmi Bo yang Kini Terbaring di Kos

jpnn.com, JAKARTA - Presenter Melaney Ricardo menyampaikan kabar terbaru soal kondisi Fahmi Bo.

Dia mengatakan aktor sekaligus pemain sinetron itu kini tidak bisa berjalan akibat penyakit komplikasi yang diderita.

"Cuma bisa tidur," kata Melaney Ricardo saat jadi bintang tamu Pagi-pagi Ambyar di Trans TV baru-baru ini.

Perempuan berusia 44 tahun itu menyebut Fahmi Bo kini hanya bisa duduk dan berbaring di rumah.

Meski demikian, Fahmi Bo tetap berusaha melakukan siaran langsung di media sosial demi mendapatkan pemasukan.

"Live juga engap," lanjut Melaney Ricardo.

Menurut Melaney Ricardo, Fahmi Bo sekarang dirawat oleh sejumlah sahabat pengemudi ojek online.

Selain itu, anak dan mantan istri Fahmi Bo juga mulai kembali menemani.