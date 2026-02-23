menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Daerah » Sulteng » Melanggar Disiplin & Kode Etik Polri, 3 Anggota Polres Donggala Dipecat

Melanggar Disiplin & Kode Etik Polri, 3 Anggota Polres Donggala Dipecat

Melanggar Disiplin & Kode Etik Polri, 3 Anggota Polres Donggala Dipecat
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Ilustrasi oknum polisi. Foto: Ilustrasi. Ricardo/JPNN.com

jpnn.com - DONGGALA  Sebanyak tiga anggota Polres Donggala, Polda Sulawesi Tengah, dipecat. Mereka ialah Brigpol A, Brigpol J, dan Briptu I.

Ketiga anggota Polres Donggala itu diberikan sanksi pemberhentian tidak dengan hormat (PDTH) atau pemecatan karena terbukti melanggar disiplin dan kode etik Polri.

Wakapolres Donggala Kompol Sulardi mengatakan bahwa ketiga personel tersebut dinyatakan tidak layak lagi menyandang status sebagai anggota Polri.

Baca Juga:

“PTDH ini keputusan final yang telah melalui proses panjang. Termasuk sidang dan pertimbangan yang matang,” kata Kompol Sulardi dalam upacara PTDH di halaman Mapolres Donggala, Senin (23/2).

Dia menekankan bahwa langkah tegas ini merupakan komitmen institusi dalam menegakkan disiplin dan menjaga muruah Polri di tengah masyarakat.

Sulardi menegaskan penegakan disiplin dan kode etik adalah hal mutlak.

Baca Juga:

“Tidak ada toleransi bagi pelanggaran sekecil apa pun, karena hal tersebut menyangkut kepercayaan publik terhadap institusi Polri,” ungkapnya.

Dia mengatakan supaya hal ini menjadi pengingat bagi semua pihak untuk selalu menjaga amanah dan integritas dalam mengabdi kepada bangsa dan negara.

Wakapolres Donggala Kompol Sulardi mengatakan bahwa ketiga personel tersebut dinyatakan tidak layak lagi menyandang status sebagai anggota Polri.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI