Melanie Subono: Ini Pertama Kali Saya Apresiasi Polri

Melanie Subono: Ini Pertama Kali Saya Apresiasi Polri

Melanie Subono: Ini Pertama Kali Saya Apresiasi Polri
Aktivis sekaligus seniman Melanie Subono saat menyampaikan apresiasi kepada Polri, saat acara penyerahan penghargaan Kapolri untuk Reno K9, di Mapolda Riau, Rabu (4/2). Foto:Source for JPNN.

jpnn.com - Aktivis sekaligus seniman Melanie Subono memberikan apresiasi mendalam terhadap langkah institusi Kepolisian di Pekanbaru, Riau, yang dinilai menunjukkan sisi humanis dan kepedulian tinggi terhadap kesejahteraan hewan.

Kedatangan Melanie ke Polda Riau, dalam rangka menghadiri upacara pemberian penghargaan resmi dari Kapolri berupa Medali Vira Satya Manava Raksaka Pasu, untuk Reno K9, Rabu 4 Februari 2026.

Penghargaan tersebut diberikan oleh Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan diserahkan langsung oleh Kapolda Riau Irjen Herry Heryawan sebagai bentuk penghormatan tertinggi atas dedikasi Reno dalam operasi pencarian dan penyelamatan korban bencana di Sumatra Barat.

Melanie secara terbuka mengakui bahwa sebelumnya ia memiliki pandangan skeptis, bahkan cenderung tidak percaya terhadap institusi kepolisian.

“I used to hate police. Saya pernah mempunyai disrespect dan mungkin pesimis, ya. Saya bahkan pernah mengatakan, 'Kayaknya gue lebih percaya nyawa gue dijaga sama anjing gue sih, daripada sama polisi. I said that once,” kata Melani

Namun, pandangannya berubah setelah melihat bagaimana Polda Riau memberikan penghormatan resmi kepada Reno, seekor anjing pelacak (K9) yang dianggap sebagai bagian penting dari tim kepolisian, bukan sekadar pelengkap operasional.

“Saya dari tadi mikir, mau enggak ya ngucapin kalimat itu di sini? Tapi hari ini, di Pekanbaru, untuk pertama kalinya saya menerima undangan polisi dan tanpa ragu memberikan apresiasi,” ungkapnya.

Menurut Melanie penghargaan untuk Reno adalah lagkah Polda Riau yang menganggap satwa sebagai "Pahlawan Kemanusiaan" dinilai sebagai budaya baru yang positif di Indonesia.

