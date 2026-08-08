Melantai di GIIAS 2026, Nissan X-Trail e-Power with e-4ORCE Dibanderol Rp 700 Jutaan
jpnn.com, KOTA TANGERANG - PT Nissan Motor Distributor Indonesia (NMDI) turut memamerkan X-Trail e-POWER with e-4ORCE lengkap dengan tenda camping pada ajang Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2026 di ICE, BSD City, Tangerang.
Mengusung konsep Family Adventure, mobil itu dirancang buat keluarga yang gemar melakukan perjalanan jauh dan aktivitas outdoor.
Nissan X-Trail e-POWER with e-4ORCE yang dibanderol dengan harga harga Rp795 juta (OTR Jakarta) itu merupakan produk yang sudah mengusung teknologi terbaru.
"Indonesia merupakan salah satu pasar utama Nissan di kawasan ASEAN. Teknologi elektrifikasi merepresentasikan visi kami terhadap mobilitas masa depan," ujar Masao Tsutsumi, President of Nissan ASEAN and Thailand.
SUV tujuh penumpang itu hadir dengan desain sporty dan dinamis, tangguh di segala medan, namun tetap menawarkan kenyamanan setara mobil keluarga.
Interior SUV itu menawarkan kabin yang dirancang untuk memberikan kenyamanan selama perjalanan yang didukung kursi Anti-Gravity, panoramic sunroof, serta sistem pendingin udara Tri-Zone Climate Control.
Sistem hiburan juga didukung layar digital dengan konektivitas Apple CarPlay dan Android Auto.
Pengguna dapat mengisi daya perangkat secara praktis melalui wireless charging. Untuk penumpang belakang tersedia port USB-A dan USB-C.
Nissan turut memamerkan X-Trail e-POWER with e-4ORCE lengkap dengan tenda camping pada ajang GIIAS 2026.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Kunjungi GIIAS 2026, Menko Airlangga Kepincut SUV Tangguh Ini
- Isuzu Perkuat Aftersales, Jaga Uptime Armada Pelanggan
- OJK Ingatkan Pentingnya Literasi Keuangan Sebelum Wujudkan Mobil Impian
- Tak Hanya Kabin Lapang, Suzuki XL7 Tawarkan Biaya Kepemilikan Terjangkau
- Wuling New Cloud EV SE Hadir dengan Harga Lebih Terjangkau
- Bukan Sekadar Irit BBM, Mitsubishi New Xforce HEV Tawarkan Biaya Kepemilikan Lebih Efisien