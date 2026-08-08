Melantai di GIIAS 2026, Nissan X-Trail e-Power with e-4ORCE Dibanderol Rp 700 Jutaan

jpnn.com, KOTA TANGERANG - PT Nissan Motor Distributor Indonesia (NMDI) turut memamerkan X-Trail e-POWER with e-4ORCE lengkap dengan tenda camping pada ajang Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2026 di ICE, BSD City, Tangerang.

Mengusung konsep Family Adventure, mobil itu dirancang buat keluarga yang gemar melakukan perjalanan jauh dan aktivitas outdoor.

Nissan X-Trail e-POWER with e-4ORCE yang dibanderol dengan harga harga Rp795 juta (OTR Jakarta) itu merupakan produk yang sudah mengusung teknologi terbaru.

"Indonesia merupakan salah satu pasar utama Nissan di kawasan ASEAN. Teknologi elektrifikasi merepresentasikan visi kami terhadap mobilitas masa depan," ujar Masao Tsutsumi, President of Nissan ASEAN and Thailand.

SUV tujuh penumpang itu hadir dengan desain sporty dan dinamis, tangguh di segala medan, namun tetap menawarkan kenyamanan setara mobil keluarga.

Interior SUV itu menawarkan kabin yang dirancang untuk memberikan kenyamanan selama perjalanan yang didukung kursi Anti-Gravity, panoramic sunroof, serta sistem pendingin udara Tri-Zone Climate Control.

Sistem hiburan juga didukung layar digital dengan konektivitas Apple CarPlay dan Android Auto.

Pengguna dapat mengisi daya perangkat secara praktis melalui wireless charging. Untuk penumpang belakang tersedia port USB-A dan USB-C.