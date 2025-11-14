Melantik 9.687 PPPK Paruh Waktu, Bupati Bogor Singgung Soal Kesiapan Anggaran

jpnn.com - KABUPATEN BOGOR - Pemerintah Kabupaten Bogor, Jawa Barat, mengangkat 9.687 pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) paruh waktu. Pelantikan ini sebagai bagian dari persiapan pengangkatan PPPK pada 2026 sesuai arahan dari Badan Kepegawaian Negara (BKN).

“Alhamdulillah hari ini kami melaksanakan pengukuhan pegawai paruh waktu sejumlah 9.687 orang. Ini pelantikan terbesar tingkat kabupaten/kota se-Indonesia,” ujar Bupati Bogor Rudy Susmanto di Lapangan Panahan, Pakansari, Cibinong, Jumat (14/11).

Rudy mengatakan bahwa pelantikan tersebut menjadi yang terbesar di tingkat kabupaten/kota se-Indonesia dan merupakan langkah strategis untuk penguatan layanan publik.

Dia menjelaskan bahwa Pemkab Bogor memperoleh kuota awal 4.500 PPPK pada 2026, dan telah menyampaikan kesiapan anggaran jika pemerintah pusat membuka ruang pengangkatan seluruh pegawai paruh waktu.

“Walaupun diberi kuota 4.500, kami menyampaikan kepada BKN bahwa dari sisi penganggaran Pemkab Bogor siap jika harus melantik seluruhnya,” ungkapnya.

Rudy menyampaikan apresiasi kepada DPRD Kabupaten Bogor, perangkat daerah, serta BKPSDM yang mendukung proses penataan kepegawaian tersebut. Dia menekankan komitmen pemerintah daerah terhadap pegawai yang telah lama bekerja di lapangan.

“Siapa yang berjuang membangun Kabupaten Bogor bersama-sama tidak akan kami lupakan. Jangan takut soal pembiayaan, karena APBD berasal dari rakyat dan untuk rakyat,” ujarnya.

Bupati memastikan pegawai yang belum masuk tahap pengukuhan akan diproses secepatnya sesuai mekanisme yang berlaku. Dia menilai kebijakan ini penting untuk memperkuat layanan publik serta menjawab kebutuhan SDM pada wilayah dengan penduduk 6,3 juta jiwa tersebut. (antara/jpnn)