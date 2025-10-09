Melantik PPPK, Wali Kota: Jangan Sombong dan Merasa Paling Pintar!

menu
Wali Kota Tangerang Sachrudin memberikan selamat kepada PPPK dalam acara pelantikan di Puspemkot Tangerang, Rabu (8/10/2025). Foto: ANTARA/HO-Pemkot Tangerang

jpnn.com - KOTA TANGERANG - Wali Kota Tangerang, Provinsi Banten, Sachrudin melantik 787 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) hasil seleksi 2024 tahap dua.

Pada kesempatan tersebut, Sachrudin mengingatkan kepada para ASN PPPK yang dilantik bahwa segala bentuk penyimpangan dapat mencederai kepercayaan publik.

Dia juga mengingatkan para PPPK agar tidak bersikap sombong dan merasa paling pintar.

"Integritas adalah fondasi utama dalam pengabdian. Jabatan bukan untuk dimuliakan, tapi untuk mengabdi. Kehormatan datang karena sikap menghargai orang lain. Jangan sombong dan merasa paling pintar! Bangun sinergi yang baik," kata Wali Kota Tangerang Sachrudin dalam acara pelantikan tahap kedua PPPK di Puspemkot Tangerang, Rabu (8/10).

Sachrudin mengatakan pelantikan PPPK menjadi tonggak penting dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik di Kota Tangerang.

Karena itu, setiap individu PPPK diharapkan mampu memberi solusi terbaik dalam melayani masyarakat.

Selain itu kemampuan membangun sinergi, kepribadian mulia juga menjadi kunci dalam semangat bersama membangun Kota Tangerang.

"Layani masyarakat dengan sepenuh hati, bekerja tulus, dan berikan solusi terbaik," ujarnya.

